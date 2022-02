È arrivato Tom Holland a Roma per incontrare la stampa in occasione della promozione di Uncharted, film diretto da Ruben Fleischer (presente anche lui in conferenza), e adattamento cinematografico dell’omonima serie di videogiochi. Presenti anche i produttori Charles Roven e Alex Gartner.

Tom Holland a Roma ha raccontato del film, l’origin story del personaggio di Nathan Drake, un giovane esploratore che parte alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg), attraversando il mondo intero. I due partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro non ancora trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

L’attore, volto di Spider-Man nel MCU, ha dichiarato di essere stato attratto dal progetto per l’idea principale: “C’è questo giovane orfano che è alla ricerca della sua famiglia (e la trova in Sully), piuttosto che del tesoro perduto. Abbiamo questo rapporto di fratello maggiore/minore. Come giovane attore, questo genere di film per le famiglie è sempre stato il mio preferito; Indiana Jones, Mission Impossible, sono cresciuto amando questi film. Mi è stata data l’opportunità di raccontare questa storia per dare la mia versione di quello che mi piacerebbe che Indiana Jones fosse stato.”

Nell’interpretare Nathan Drake, Tom Holland si è concentrato sui dettagli, poiché era di fronte a un personaggio molto diverso da Spider-Man: “La mia versione di Peter Parker è nota per essere un personaggio un po’ infantile, un po’ goffo. Invece con Nathan dovevamo essere più capaci di capire come impostarlo. Quando arrivi all’azione, cadi da una aereo, finisci da un pozzo… partendo da questi aspetti fisici si trasferiscono nell’azione diventano quindi parte del personaggio, e capisci perché è così amato e rispettato in tutto il mondo. Quando sono passato a interpretare Spider-Man, mi si diceva che ero troppo uomo, invece dovevo essere più ragazzo. Mi ci sono volute un paio di settimane per scuotermi.”

Per il film, il regista e i produttori sono partiti dal videogioco, che è stata la loro “luce guida”, ma “il videogioco sia stato ispirato da Indiana Jones. Ma anche da Goonies a Star Wars, col rapporto tra Nathan e Sully.”

Parlando di una particolare scena in Uncharted, film in cui ha recitato facendo tutte le sue scene d’azione, Tom Holland ha svelato una chicca: “Mi sono divertito tantissimo a Spider-Man 3. Eravamo seduti io, Andrew e Tobey e parlavamo dei film realizzati precedentemente. E ho detto loro che avevo fatto questa cosa folle, poi vengo colpito da una macchina mentre cado da un aereo. E tutti mi hanno guardato gridando “Cosa? Com’è successo?” e ho detto “Ho senso, ma devi guardare prima il film.”

Uncharted uscirà nelle sale italiane dal 17 febbraio.