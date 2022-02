Circa una settimana fa Rockstar, famosa azienda statunitense dedicata allo sviluppo e alla distribuzione di videogiochi, ha fatto il suo primo step in via ufficiale per quanto riguarda il rilascio dall’attesissimo GTA 6 dando conferma di essere a lavoro al nuovo capitolo del fantastico gioco. Oggigiorno, il mercato dei videogiochi pian piano sta facendo passi verso il Game-as-a-service, ossia piattaforme orientate al multiplayer e che sono destinate a durare per anni. Per quanto concerne Grand Theft Auto, la domanda sorge spontanea: Rockstar continuerà a basarsi sul single player oppure deciderà di introdurre il multigiocatore?

Le spiegazioni sono giunte proprio da Strauss Zelnick, CEO di Take-Two, il quale durante l’ultimo incontro per la discussione dei risultati finanziari del periodo di riferimento ha affermato quanto il comportamento della società nei confronti della scelta del single-player non sia intento a cambiare. Il boss dichiara che una volta i loro competitor sostenevano che il single-player fosse morto: loro non hanno mai sposato questa posizione, sono a conoscenza del fatto che esiste un ruolo per il single-player, ma è anche vero che ci sono anche alcuni giochi che necessitano di avere esclusivamente esperienze multi-player.

Il CEO di Take-Two ha preso come prova l’aggiornamento ‘The Contract di GTA Online’, progettato sia per regalare un’esperienza con giocatore singolo sia per assicurare una scelta multi-player, andando ad innescare una compatibilità tra le due modalità di gioco, senza compromettere la storia. Una soluzione simile, dunque, potrebbe essere inserita per il prossimo GTA 6. Tutto molto interessante, vero, ma quando uscirà il nuova capitolo di Grand Theft Auto? Per il momento tutto resta una speculazione. In una recente intervista rilasciata a IGN, Zelnick ha spiegato che il gioco uscirà quando Rockstar Games sarà pronto per farlo. Spetterà alle label del gruppo decidere quando e come annunciare i loro prossimi prodotti. Insomma, non ci resta che attendere nuove informazioni in merito.

