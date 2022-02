Grande Fratello Vip 2022 non va in onda oggi, 11 febbraio. Cambio di programmazione in casa Mediaset con l’arrivo di Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada, e con Alfonso Signorini in panchina. Il reality di Canale5 ci sta tenendo compagnia con un doppio appuntamento a settimana e le cose non cambieranno nei prossimi mesi visto che continuerà ad essere così con un piccolo spostamento.

Il teatrino di Alex Belli e le sue donne, le discussioni dei protagonisti e le polemiche che da sempre travolgono Katia Ricciarelli o Miriana Trevisan, è solo rimandato. Il Grande Fratello Vip 2022 non va in onda oggi, 11 febbraio, ma lo farà lunedì e non solo. L’unica differenza è che Alfonso Signorini e i suoi vip dovranno lasciare il prime time di venerdì a Fosca Innocenti per occupare quello del giovedì.

Il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022 rimane quindi con la finale sempre più vicina ed una prima finalista, Delia Duran. A tenere compagnia al pubblico non ci saranno solo i vip già in casa ma anche Alex Belli che dovrebbe tornare nel programma già la prossima settimana, dopo l’isolamento, e rimanere per qualche giorno, ufficialmente per chiarire la situazione con Delia Duran e Soleil Sorge, quelle che ormai sono diventate le sue donne.

Nonostante le polemiche in molti si sono appassionati alla soap opera e il fatto che Delia sia già una finalista e che Soleil sia salva per opera di Sonia Bruganelli non fa altro che far ben sperare i fan. La ciliegina sulla torta sarà il ritorno (discusso) di Alex Belli ma per ora tutto è rimandato alla prossima settimana, cosa succederà a quel punto e cosa sentiremo dalle bocche dei diretti interessati? Lo scopriremo da lunedì, per questa sera possiamo concentrarci su Vanessa Incontrada e la sua Fosca.