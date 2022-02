Google sta introducendo una nuova visualizzazione integrata per Gmail, il servizio gratuito di posta elettronica supportato da pubblicità a cui è possibile accedere via web o tramite applicazioni, che andrà a rendere più semplice lo spostamento tra applicazioni critiche come Gmail, Chat e Meet in un’unica pagina unificata. Il servizio del colosso di Mountain View cambia look: dallo scorso 8 febbraio 2022, ha dato il via al roll-out del nuovo aggiornamento. A partire da questa data, gli utenti possono scegliere di provare la nuova esperienza, così da testarla e abituarsi, ma, volendo, potendo comunque tornare alla versione classica tramite le impostazioni. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a scoprire insieme come è possibile attivare la nuova interfaccia di Gmail.

Grazie al nuovo update, l’interfaccia di Gmail cambia non solo dal punto di vista grafico, ma anche per quanto riguarda le funzionalità. Il nuovo look, che può piacere o meno, propone tutti gli strumenti Google in una sola pagina, in maniera tale da avere tutto a portata di mano, come: email, chat, impegni del calendario e così via. Lateralmente a sinistra ci sono pulsanti utili per accedere agli strumenti di messaggistica. Come ricorda sopra, il roll-out della nuova interfaccia grafica è partito l’8 febbraio, dunque l’aggiornamento non sarà recapitato a tutti gli utenti nel medesimo giorno, anzi ci vorrà un po’ di tempo.

Ad ogni modo, si potrà attivare molto facilmente: infatti, non occorre fare altro che aspettare la comparsa di un banner, ogni volta che si aprirà Gmail, che ci chiederà di testare la nuova interfaccia. Basterà cliccare sul bottone blu ‘Try it now’ o ‘Provala adesso’. Dopo aver pigiato su questa voce, si potranno sfruttare tutte le novità offerte e dall’istante in cui non sarete più convinti di utilizzare questo nuovo layout, non vi disperate perché basterà andare nelle impostazioni dell’app e selezionare l’interfaccia precedente.

