Interessanti novità per quanto concerne i nuovi Samsung Galaxy S22. Nonostante l’esordio sul mercato di questa serie ci sarà solo nel corso di questo mese, per la precisione dal giorno 25, allo stesso tempo stanno venendo a galla addirittura i primi firmware di ciascun prodotto. Ovviamente non parliamo di aggiornamenti, ma dell’impostazione software iniziale dei modelli, che sicuramente finirà per attirare l’attenzione soprattutto degli sviluppatori, secondo quanto raccolto proprio in questo periodo.

Dunque, dopo le prime considerazioni incentrate sul raffronto tra lo stesso Samsung Galaxy S22 ed il suo predecessore, vale a dire il Galaxy S21, come avrete notato con il nostro articolo di ieri, oggi occorre fare uno step in più. Sul sito di SamMobile, infatti, possono già essere scaricati i firmware di partenza dei device, in modo che gli utenti con conoscenze più avanzate sotto questo punto di vista possano fare da subito le prime verifiche sul campo. Proviamo a passare dalla teoria alla pratica arrivati a questo punto.

Come provare i primi firmware del Samsung Galaxy S22 anticipando la sua uscita

Qualora vogliate testare i primi firmware del Samsung Galaxy S22, anticipando in questo modo l’uscita sul mercato dei vari device attesi a stretto giro anche qui in Italia, ci sono link diretti ai quali possiamo affidarci. Dunque, c’è la possibilità di procedere con il download del firmware per il Galaxy S22, oltre alla pagina specifica per il Samsung Galaxy S22+ e a quella per il Galaxy S22 Ultra. Chi ha le competenze necessarie per procedere, ha gli strumenti pratici a questo punto.

Staremo a vedere nei prossimi giorni quali altre novità accompagneranno il Samsung Galaxy S22, prima dell’uscita ufficiale e definitiva di questi modelli sul mercato. Si aspettano riscontri soprattutto dai vari store in pole position per la loro vendita.