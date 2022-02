Disney sta lavorando alla realizzazione di una nuova stagione di Futurama, nata dalla matita di Matt Groening e David X. La serie comico-fantascientifica potrebbe tornare nel 2023, visto che la produzione partirà già nelle prossime settimane. Saranno 20 gli episodi inediti, che si aggiungeranno ai 140 già mandati in onda (tutti disponibili in Italia per gli abbonati a Disney+). Futurama fu cancellata già nel 2003, quando Groening lamentò la questione nei confronti della Fix, accusandola di scarsa attenzione nei confronti della serie animata.

Successivamente, ViacomCBS e Comedy Central tentarono di riportarla in onda, senza però riuscire a dare continuità alle loro intenzioni. Nel 2013 la serie venne cancellata, sembrava definitivamente. Matt Groening, conosciuto soprattutto per aver dato vita ai Simpson, si è detto entusiasta del ritorno di Futurama, sempre che non venga, ancora una volta, cancellata. La pensa allo stesso modo il co-autore David X. Cohen, felice di poter pensare al futuro, o comunque a qualcosa di diverso dal presente. Marci Proietto, a capo della produzione per Head of 20th Television Animation, ha affermato che Futurama sarà una di quelle serie di successo che si è presa una pausa e che, anche anni dopo, torna alla riscossa, seppur su un’altra piattaforma.

I fan che si sono appassionati alla serie potranno gioire, così come tutti quelli che ancora non hanno avuto il piacere di conoscerla ed apprezzarla. I personaggi più importanti della Planet Express ritroveranno i doppiatori originali, ad eccezione di Bender, visto che John DiMaggio pare non aver trovato un accordo con la nuova produzione. Futura riprenderà ad essere trasmessa anche in Italia, anche se non sappiamo ancora dirvi quando. A voi la serie è mancata oppure la scoprirete presto per la prima volta? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

