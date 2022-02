Il CEO di Disney, Bob Chapek, durante l’incontro con gli investitori che si è tenuto per i risultati finanziari dell’ultimo trimestre, ha aperto alla possibilità di un aumento del prezzo di Disney+. Come riportato da ‘cnet.com‘, le rimodulazioni sarebbero giustificate dall’impegno che la piattaforma sta profondendo per offrire sempre più contenuti esclusivi. In ogni caso, gli incrementi arriverebbero tra la fine di questo e l’inizio del prossimo anno, sempre che vengano poi confermati.

Chapek si è detto ottimista circa l’integrazione, a partire dal 2023, di una nuova programmazione esclusiva, che consentirà anche alla piattaforma di avanzare qualche pretesa circa gli aumenti del prezzo dell’abbonamento, che potrebbe diversificarsi sulla base delle esigenze degli utenti, un po’ come già succede per Netflix. Disney+ ha aperto le porte ai contenuti esclusivi, cosa alquanto dispendiosa in termini di investimenti, e che giustificherebbe le rimodulazioni per cui la società avrebbe deciso di optare per gli utenti finali.

L’ultimo aumento del canone era arrivato il 23 febbraio 2021: l’abbonamento mensile passò da 6,99 a 8,99 euro (così come quello annuale da 69,99 a 89,99 euro), che cadde contestualmente all’arrivo dei contenuti di Star, la macro sezione di Disney+ dedicata ad un pubblico più maturo. C’è da dire che i prezzi degli abbonamenti di Disney+ restano comunque ancora più concorrenziali rispetto a quelli di Netflix, pur essendo i contenuti ancora inferiori dal punto di vista della quantità. L’obiettivo della piattaforma è quello di aggiungere più di 100 nuovi titoli l’anno, investendo dai 14 ai 16 miliardi di euro nei prossimi tre anni, cosa che, presto o tardi, peserà anche sugli utenti finali, specie se l’estensione del servizio ad altri mercati non basterà a sostenere i costi. Se dovesse realmente esserci questo aumento, rinuncereste a Disney+ o l’accettereste di buon grado? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto.

