Il prequel de La Bella e la Bestia sembra essere morto in culla. Mentre si susseguivano notizie riguardanti i casting per la serie in vista dell’inizio della produzione, con nomi anche popolarissimi come quello di Rita Ora, improvvisamente arriva la notizia della cancellazione del format.

Il prequel de La Bella e la Bestia, secondo Deadline, a sorpresa è stato archiviato: il progetto non andrà avanti per ragioni creative, ovvero perché “le sceneggiature e la musica originale che non sono confluite nella direzione prevista o sono in ritardo“. Disney ha deciso di non spendere altro tempo sul format: l’inizio delle riprese era già stato rinviato dall’inizio della primavera all’estate, segno che sulla fase di sviluppo gravava qualche incertezza di troppo.

Posticipare le riprese del prequel de La Bella e la Bestia ulteriormente, rinviandole all’autunno, non avrebbe giovato alla produzione per via delle condizioni metereologiche, oltre a creare problemi rispetto ai contratti stipulati col cast artistico.

Il prequel de La Bella e la Bestia sembra quindi vittima di una congiuntura negativa. E non è la prima volta: questo prequel dedicato a Gaston e LeFou (Luke Evans e Josh Gad, già nel film live action negli stessi ruoli) è il secondo tentativo di Disney di allargare l’universo di Beauty and The Beas. Ma la serie in otto episodi sviluppata e scritta dai creatori di Once Upon a Time Edward Kitsis e Adam Horowitz, sembra essersi definitivamente arenato.

La scelta di fermare il prequel de La Bella e la Bestia arriva quando il cast principale della serie era ormai già pronto ad iniziare le riprese, previste per l’estate 2022 nel Regno Unito. Oltre ai due protagonisti, erano stati annunciati come protagonisti anche Briana Middleton, Fra Fee e Jelani Alladin, così come la cantante Rita Ora, la cui notizia dell’ingresso nel cast era arrivata solo qualche giorno fa. Per un colosso come Disney si tratta davvero di una decisione inattesa.

