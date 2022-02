Belen Rodriguez p*ttana? Da oggi non si parla d’altro mettendo in mezzo Teo Mammucari e accusandolo di aver osato troppo spingendo il piede sulla sua ironia spesso spinta e di aver offeso così la sua collega nella loro prima puntata insieme de Le Iene. La presunta frase sessista è stata pronunciata nel momento in cui Belen si è lasciata intervistare dal collega riguardo alle persone e gli uomini della sua vita.

Il nome di Teo Mammucari e la sua frase hanno fatto il giro del web quest’oggi con tanto di polemiche e di offese ai danni del conduttore almeno fino a che proprio il programma, al grido di ‘fake news’, ha spiegato l’accaduto sul proprio sito e proprio sui social dove si legge: “Alcune testate parlano di un insulto sessista rivolto da Teo Mammucari a Belén Rodriguez durante la prima puntata de Le Iene. Non è andata così: ecco cosa è successo veramente”.

In realtà in quel momento i due conduttori parlano insieme e non si riesce a capire bene quello che Teo Mammucari dice fino a quando non si isola la sua voce e si capisce che è ‘innocente’ rispetto alle accuse che oggi gli hanno mosso: “No sembri, stai raccontando.. cioè.. si parla di te”. Il piccolo video poi si chiude con tanto di complimenti a tutti coloro che hanno dato adito alla fake news.

Il video è stato pubblicato anche da Belen Rodriguez nelle sue storie su Instagram con tanto di chiarimento riguardo al suo rapporto con Teo Mammucari: “Comunque con Teo abbiamo un rapporto meraviglioso, e per quanto noi ci facciamo battute a non finire, non si permetterebbe mai di fare una battuta del genere, ci va forte sì ma con la sua comicità ha sempre una misura”. Caso chiuso quindi?