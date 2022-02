Andrea Bocelli incontra Chico Forti in carcere. Il tenore, insieme alla moglie Veronica Berti, si è recato presso il carcere Dade Correctional Institute di Florida City per celebrare il 63° compleanno – che ricorreva l’8 febbraio 2022 – del velista italiano attualmente detenuto.

Il caso Chico Forti

Chico Forti è stato condannato per omicidio nel 2000 a seguito dell’assassinio di Dale Pike, avvenuta il 15 febbraio 1998 a Miami, in località Sewer Beach. Dal giorno della sua condanna, Forti ha sempre gridato alla sua innocenza parlando di errore giudiziario. Dall’Italia tantissime forze politiche hanno seguito il caso, e nel 2020 il ministro degli esteri Luigi Di Maio ha annunciato che Ron De Santis, governatore della Florida, ha accolto l’istanza di estradizione in Italia di Chico Forti.

Di fatto oggi l’estradizione non è ancora avvenuta, un ritardo giustificato – secondo le fonti – da “ostacoli burocratici”. Il caso Chico Forti ha ottenuto, negli anni, una forte risonanza mediatica che ancora oggi è volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla storia del velista trentino. Tanti sono gli appelli per la sua liberazione, e lui stesso si professa estraneo alle circostanze che nel 1998 portarono alla morte di Dale Pike. Recentemente anche Enrico Ruggeri gli ha dedicato il brano L’America. L’8 febbraio Chico ha compiuto 63 anni e per questo Andrea Bocelli e Veronica Berti hanno scelto di fargli visita.

Andrea Bocelli incontra Chico Forti

Come annunciato sui social dallo stesso tenore, Andrea Bocelli incontra Chico Forti nel carcere di Florida City. La testimonianza è in una foto che li ritrae insieme, sorridenti, con un messaggio d’affetto come didascalia. Ecco le parole del tenore:

“Poche ore fa, in occasione del suo sessantatreesimo compleanno, abbiamo conosciuto Chico Forti. È stato un incontro che rimarrà radicato nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Volevamo dargli fiducia e positività, ma alla fine, sono state le sue parole ad andare oltre le barriere con la forza di una coscienza e un’anima pulita, libera”.

Infine, Bocelli e la moglie Veronica si rivolgono direttamente a Chico Forti: