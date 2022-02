È la volta buona per uno spin-off di Delitti in Paradiso? BBC One non sembra avere in serbo sorprese da questo punto di vista, ma nel pubblico monta la voglia di una nuova serie tratta dall’universo narrativo della comedy poliziesca dall’ambientazione caraibica.

In particolare uno spin-off di Delitti in Paradiso dedicato al personaggio di Florence: è questa l’idea che qualcuno ha proposto via Twitter trovando consensi perfino nel protagonista della serie, Ralf Little. Tutto è partito quando alcuni spettatori sono rimasti delusi dall’addio al personaggio della sergente Cassell, che ha abbandonato la serie (per la seconda volta) nel corso dell’undicesima stagione, peraltro proprio quando sembrava potesse nascere una storia d’amore con Neville Parker. Dopo l’episodio che ha sancito l’uscita di scena della sergente qualcuno si è spinto fino a proporre una nuova serie incentrata proprio sul personaggio di Florence, magari con i due protagonisti che si rincontrano anni dopo a Manchester (città d’origine del protagonista) dopo che lei ha abbandonato l’atollo di Saint Marie.

L’idea di uno spin-off di Delitti in Paradiso ha trovato entusiasta Ralf Little, che ha risposto via Twitter promuovendo l’idea: “Scriviamolo!” ha commentato l’attore approvando subito la proposta.

February 1, 2022

Finora di uno spin-off di Delitti in Paradiso non si è mai parlato: la serie ha tagliato il traguardo della decima stagione nel 2021, celebrandolo con un primo film, uno speciale natalizio che ha fatto da raccordo tra le stagioni 10 e 11, ma non sembrano esserci progetti in corso per farne un franchise. A meno che la protesta per l’addio al personaggio di Florence non convinca BBC a pensarci. L’undicesima stagione è attualmente in onda nel Regno Unito e arriverà in Italia su Rai2 la prossima primavera.

