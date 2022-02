Sono disponibili gli ultimi biglietti per il concerto di Blanco, in una sola città al momento. Il tour 2022 di Blanco ha infatti fatto registrare il tutto esaurito in prevendita. Nel giro di pochi minuti, oltre 170mila biglietti sono stati polverizzati dai fan, attraverso i circuiti di prevendita autorizzati.

Non sono più disponibili i biglietti per le date di Roma e Milano ma neanche per tutte le altre, ad eccezione di una sola location. Resta quindi un’ultima possibilità per vedere Blanco in concerto, in una città italiana piuttosto centrale ma non facilmente raggiungibile da tutti.

Se tuttavia non siete disposti a rinunciare ai biglietti per il concerto di Blanco, la buona notizia è che – in attesa di nuove date – alcuni posti sono ancora disponibili.

Il rivenditore autorizzato in questo caso è TicketOne che, sia online che nei punti vendita di tutta la penisola, ha ancora disponibilità per un solo concerto. Si tratta della tappa del tour che Blanco terrà a L’Aquila, al Parco Ex Reiss Romoli, Via Giovanni Falcone 25. Blanco è atteso all’interno del Pinewood Festival, un Festival musicale della durata di tre giorni che vedrà esibirsi anche altri artisti.

Il concerto di Blanco sarà completo, al pari di quelli degli altri cantanti, non ancora annunciati. Il festival si terrà in tre giorni, dal 15 al 17 luglio 2022. Il concerto di Blanco è in programma per l’ultima sera, domenica 17 luglio 2022.

I biglietti attualmente disponibili su TicketOne sono quelli relativi all’abbonamento per i tre giorni. Acquistando l’abbonamento, il fan in possesso di questo titolo d’ingresso avrà diritto di accedere a tutti i concerti che si terranno nei tre giorni della manifestazione musicale. Non solo, quindi, all’evento di Blanco.

Il prezzo è pari a 102,63 euro. L’abbonamento consente di assistere a tutti gli spettacoli in calendario per il Pinewood Festival, senza alcuna limitazione.