Quali sono i prezzi dei nuovissimi Samsung Galaxy S22 su Amazon? Dopo la presentazione dei top di gamma nella giornata di ieri 9 febbraio, in molti vorrebbero capire se è davvero il caso di puntare sulle nuove uscite. Naturalmente il noto store propone i valori di listino dei telefoni ma non mancano i plus aggiuntivi, primo fra tutti la presenza del caricatore da parete nella confezione di vendita in omaggio.

Per tutti e tre i modelli lanciati, siamo nel periodo di prevendita. Chi approfitterà di questa fase entro il prossimo 10 marzo, potrà ricevere le Galaxy Buds Pro in omaggio (previa registrazione a Samsung Members) e anche la supervalutazione dell’usato fino ad un massimo di 850 euro.

Samsung Galaxy S22

Esattamente come prevedibile, il Samsung Galaxy S22 su Amazon viene venduto secondo il listino ufficiale proposto poche ore fa dal brand. Dunque la variante da 8 GB di RAM e 128 GB costa 879 euro, quella sempre da 8 GB di RAM e da 256 GB 929 euro. La confezione originale del prodotto prevede solo la presenza del cavo USB-Type C ma proprio la proposta di Amazon include anche il caricabatterie Samsung originale da 25W per la ricarica super-rapida. I valori su indicati potranno essere anche rateizzati in 12 mensilità, mentre la consegna effettiva del device si concretizzerà il prossimo 11 marzo.

Samsung Galaxy S22 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Samsung Galaxy S22 Plus

Il prezzo del modello Plus del Samsung Galaxy S22 su Amazon è di 1079 euro per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e di 1129 euro per l’esemplare da 8 GB di RAM e 256 GB di storage (possibili anche i pagamenti in 12 rate). Come extra in confezione, ci sarà sempre un caricatore da 25 W per la ricarica super rapida e naturalmente la consegna del prodotto è prevista sempre per il prossimo 11 marzo.

Samsung Galaxy S22+ 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

La più grande innovazione di sempre in uno smartphone Galaxy!²...

Samsung Galaxy S22 Ultra

Per finire, c’è il top di gamma assoluto della serie ossia il modello Ultra del Samsung Galaxy S22 Ultra. Quest’ultimo è in vendita in 3 dei 4 modelli lanciati meno di 24 ore fa a costo di listino. Manca in effetti l’esemplare da 16 GB di RAM e da 1 TB di storage, esclusiva assoluta si Samsung Shop.

modello da 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna a 1279 euro;

modello da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 1379 euro;

modello da 16-GB di RAM e 512 GB di memoria interna a 1489 euro.

Le importanti cifre indicate potranno essere rateizzate in 12 mensilità. Nella confezione di vendita dello store Amazon sarà presente un caricatore originale Samsung da 45 W per ricarica ultra rapida. L’arrivo del pacco è prevista prima dei modelli standard e Plus, in date variabili rispetto al modello prescelto ma incluse nel periodo che va dal 20 febbraio al 1 marzo.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Caricatore incluso, Cellulare Smartphone... La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la...

S Pen integrata nel design di Galaxy S22 Ultra 5G. Estrai S Pen e...

Continua a leggere su optimagazine.com