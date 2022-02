Marry Me di Jennifer Lopez e Maluma è il nuovo estratto dalla colonna sonora del film omonimo, Marry Me di Kat Coiro, con gli stessi J.Lo e Maluma rispettivamente nei panni di Kat Valdez e Bastian. La sountrack originale del film esce oggi in digitale ed è interamente interpretata dai due artisti.

Marry Me di Jennifer Lopez è la title track della colonna sonora del film, ed è il nuovo estratto dopo Pa’ Ti. Il brano è uno sfrenato reggaeton in cui la coppia si corteggia tra ritmo latino e beat dal sapore estivo, esattamente nelle corde dei due artisti.

Il singolo sarà disponibile in rotazione radiofonica venerdì 18 gennaio ed è già disponibile in digitale insieme tutte le altre tracce dell’album. La tracklist si compone di vari generi, dagli uptempo alle ballad, compresi tutti gli schianti latin pop che mettono in risalto le capacità dei tue interpreti che attraverso la colonna sonora raccontano tutte le sfumature del film di Kat Coiro. Ancora una volta Jennifer Lopez si ritaglia un posto speciale nel mondo del pop, grazie alla sua voce e al partner eccellente Maluma, anch’egli un pezzo da 90 nella scena internazionale. Il testo è un’appassionata dichiarazione d’amore.

Kat Valdez (Jennifer Lopez) è la compagna della star della musica Bastian (Maluma). I due lanciano la super hit Marry Me che inesorabilmente scala le classifiche. Nel frattempo decidono di sposarsi sul palco, in diretta su più emittenti, di fronte a una folla di fan. Improvvisamente Kat scopre che Bastian la tradisce con la sua assistente, e da quel momento tutto il mondo ovattato del mainstream, delle luci e del successo viene messo in discussione, specialmente quando lei conosce Charlie Gilbert (Owen Wilson).

Di seguito il testo e la traduzione di Marry Me di Jennifer Lopez e Maluma.

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest

I’ve never seen forever (oh, yeah)

I’ve never seen forever in the wild

But now I’m looking, now I’m looking in its eyes

Baby, you’re my shelter

Shelter from a broken paradise

I couldn’t dream it any better if I tried

True love got a ring, ring, ring

Church bells let ’em ring, ring, ring

This queen need a king, king, king

For life, for life, for life

True love got a ring, ring, ring (ring, ring)

Church bells let ’em ring, ring, ring (ring, ring)

Angel’s gonna sing, sing, sing

Tonight, tonight, tonight

Baby, marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest of your life

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest of your life

Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma-marry me

Won’t you love me, baby?

Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma-marry me

I’ma fly you out to vegas (vegas)

We could tie it up tonight, no patience

Take my last name, put it where your name is

Have they ever seen a love this famous?

They never, no, they never

This forever, ever, ever, ever, ever

Ain’t nobody do it better, better, better

And it’s only getting better

True love got a ring, ring, ring (oh, we gotta)

Church bells let ’em ring, ring, ring (ooh, they gotta)

You’re the queen, I’ll be the king, king, king

For life, for life, for life (for life)

True love got a ring, ring, ring (ring, ring)

Church bells let ’em ring, ring, ring (ring, ring)

Angels gonna sing, sing, sing

Tonight, tonight, tonight

Baby, marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest of your life (marry me, baby)

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest of your life (oh)

Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma-marry me (I’m beggin’)

Won’t you love me, baby?

Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma-marry me

I want you in my life so bad

Ma-ma-ma, ma-ma-ma, ma-ma-ma-marry me (oh)

Won’t you love me, baby?

Marry me, marry me

Say yes for the rest, the rest of your life