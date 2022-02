Sono delle ultime ore le prime notizie su Snoop Dogg accusato di molestie sessuali. Oltre al rapper, nel mirino di una ex ballerina del suo staff ci è finito anche il collaboratore Bishop Don “Magic” Juan, all’anagrafe Donald Campbell. Secondo il racconto della donna, i due avrebbero abusato sessualmente di lei circa 10 anni fa.

Jane Doe

La notizia arriva da Rolling Stone US, che riporta di aver ottenuto i documenti depositati nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio, presso il tribunale di Los Angeles. Secondo Jane Doe, nome fittizio, i fatti risalirebbero al 29 maggio 2013. Quella sera Jane aveva appena assistito al concerto di Snoop Dogg al Club Heat Ultra Lounge di Anaheim, California. Poco dopo l’evento era stata avvicinata da Don “Magic” Juan che le aveva offerto un passaggio per rientrare a casa.

Contrariamente alla sua volontà, “Magic” Juan l’aveva portata presso la sua abitazione per poi molestarla. Successivamente Campbell l’aveva convinta che Snoop Dogg la volesse come “ragazza del meteo” nella serie TV Snoop Dogg’s Double G News Network, per questo le aveva chiesto di accompagnarlo nello studio del rapper. Jane aveva accettato con la speranza che quell’incontro fosse uno slancio per la sua carriera.

Una volta nello studio, Jane era entrata nel bagno perché si sentiva poco bene. Immediatamente Snoop Dogg l’aveva raggiunta, aveva chiuso a chiave la porta per poi costringerla a fare sesso orale. Alla riluttanza di Jane, il rapper aveva dunque preso a masturbarsi per poi eiacularle addosso.

La replica di Snoop Dogg

Sui suoi social Snoop Dogg si limita a scrivere “gold digger”, espressione usata per indicare chi instaura rapporti per interessi economici. Una fonte vicina al rapper, infatti, ha riferito a TMZ che la denuncia è arrivata proprio ora che Snoop dovrà partecipare al Super Bowl.

La ragazza ha riferito di aver atteso a lungo per tutelare il suo lavoro, in quanto per diversi anni ha lavorato per diverse società legate all’artista.