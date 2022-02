Shetland torna in onda su Giallo dal 10 febbraio, con una programmazione in prima serata che riparte dalla prima stagione, per un rewatch in piena regola aspettando la sesta parte ancora inedita.

Shetland è la serie poliziesca inglese basata sui romanzi di Ann Cleeves, adattata per il piccolo schermo da David Kane, che porta in scena le indagini dell’ispettore Jimmy Perez (interpretato da Douglas Henshall) e della sua squadra, chiamati ad indagare sui crimini che insospettabilmente maturano nella comunità insulare delle Isole Shetland.

Shetland ha debuttato nel 2013 su BBC One nel Regno Unito ed è arrivata solo nel 2018 in Italia, in prima visione su Giallo. Il format è composto da sei episodi a stagione (tranne la prima, che sostanzialmente consiste in due film) ed è stato rinnovato per una sesta e settima stagione nel dicembre 2019.

La programmazione di Shetland 6 su Giallo era attesa già per la fine del 2021, ma è evidentemente slittata a data da destinarsi. Considerando la ripartenza della serie in replica dalla prima stagione, con un episodio a sera, l’eventuale messa in onda della sesta su Giallo non partirebbe prima di fine marzo. La stagione 6 parte dai funerali della madre di Perez e vede la vita dell’ispettore e dei suoi colleghi scossa dal ritorno della criminale Donna Killick, uscita di prigione tra la rabbia e le proteste dei residenti.

Shetland 6 è stata trasmessa da BBC One lo scorso autunno, in concomitanza con le riprese della settima stagione che sono state inevitabilmente ritardate dalla pandemia che ha colpito il Regno Unito.

