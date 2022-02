Il debutto di Ted Lasso 3 è ancora lontano, ma per ingannare l’attesa, l’attore e co-creatore Brendan Hunt ha fornito le prime anticipazioni sul nuovo ciclo di episodi.

Nel finale della seconda stagione, Nate si è scagliato, a sorpresa contro Ted, e poi si è dimesso da assistente allenatore dell’AFC Richmond per accettare un lavoro come capo allenatore del West Ham United, squadra appena acquisita di Rupert. Questo darà vita a un’accesa rivalità tra i due team calcistici.

Brendan Hunt, interprete di Coach Beard, ha così anticipato Ted Lasso 3:

Non ci piace fare la stessa cosa due volte. Nella prima stagione ci siamo uniti alla Premier League a gennaio. Nella seconda stagione 2 siamo entrati a fine settembre. Non ci siamo mai andati dall’inizio di una stagione, quindi forse è qualcosa a cui vogliamo aspirare. E proprio a forza di studiare il programma nella Premier League inglese, abbiamo deciso che giocheremo contro il West Ham due volte, in casa e fuori, perché è così che va.

Per chi non ha familiarità con il campionato di calcio inglese, una stagione inizia in genere ad agosto e termina a maggio – e poiché Ted Lasso 2 si è concluso alla fine di quella stagione, possiamo dedurre che ci sarà un salto temporale di due mesi, così da iniziare con la prima partita dell’anno. Le dichiarazioni di Hunt confermano che il Richmond di Ted Lasso e il West Ham di Nate si affronteranno ben due volte nel corso della terza stagione, composta nuovamente da 12 episodi.

Come riportato in precedenza, la messa in onda di Ted Lasso 3 è ritardata a causa di un ostacolo nella fase di pre-produzione. Mentre le prime due stagioni della comedy Apple TV+ sono uscite rispettivamente ad agosto e luglio, Hunt ha anticipato che il terzo capitolo debutterà con qualche mese di ritardo.

Continua a leggere su optimagazine.com.