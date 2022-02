Ci sono alcune novità aggiuntive che dobbiamo prendere in esame questa mattina, a proposito dell’aggiornamento iOS 15.4. Il rilascio della beta 2 pubblica, infatti, consente di chiudere il cerchio rispetto a quanto riportato nella giornata di ieri con un primo articolo, in quanto abbiamo riscontri extra utili per approfondire il tema. Vediamo, pertanto, quali siano state le ultime mosse di Apple, che a conti fatti ci fanno avvicinare alla distribuzione del pacchetto software in versione stabile e definitiva.

Più vicino l’aggiornamento con iOS 15.4 con la beta 2 pubblica: cosa sappiamo

Analizzando più da vicino i riscontri del pubblico, grazie anche a MacRumors, abbiamo effettivamente alcune migliorie extra venute a galla con la beta 2. Attraverso la suddetta release, andremo incontro alla tanto attesa funzione “Tap to Pay su ‌iPhone‌“. Si tratta di un plus a quanto pare progettato per consentire agli iPhone compatibili con NFC di accettare pagamenti tramite Apple Pay, carte di credito e di debito contactless e altri portafogli digitali. Funzione interessante, in quanto non andrà a richiedere hardware aggiuntivo.

Occorre comunque una precisazione. Se da un lato la novità appena riportata è oggettiva con iOS 15.4 beta 2, dall’altro il codice per Tap to Pay su ‌iPhone‌ che si trova nella versione beta di iOS 15.4 risulta al momento fine a sé stesso. Il motivo? Allo stato attuale richiede a fornitori di terze parti di aggiungere uno specifico supporto, quindi non è ancora disponibile per l’uso. Dunque, al momento non notiamo differenze per gli utenti finali, ma c’è un nuovo file audio “PaymentReceived” e immagini che mostrano l’interfaccia ‘Tocca per pagare’.

La beta del giorno per l’aggiornamento iOS 15.4, poi, introduce nuove Emoji 14, senza dimenticare un widget Apple Card, un’aggiunta per il controllo della luminosità della tastiera su ‌iPad‌, fino ad arrivare ad un accesso più semplice a SharePlay. Insomma, crescono le aspettative verso il nuovo upgrade.