Moto, giubbotto di pelle e catene, chi meglio di Norman Reedus potrebbe prestare corpo e volto al nuovo Ghost Rider? Da settimane si parla di questa possibilità e guardando l’attore in The Walking Dead o magari in uno dei suoi viaggi ‘televisivi’ a bordo delle sue adorate moto, non possiamo che dire che non ci sarebbe scelta migliore, ma qual è la verità?

A dare la risposta definitiva, almeno per il momento, è il presunto erede di Nicolas Cage che intervistato sulla questione Ghost Rider ha rivelato di essere interessato al progetto ma di non avere ancora nessuna certezza o magari non può ancora rivelare niente. Con la produzione di The Walking Dead ormai in dirittura di arrivo, il suo cast già sta pensando al futuro e proprio riguardo all’attore che per anni ha prestato il volto a Daryl Dixon ci sarebbero un paio di progetti pronti.

Nl suo futuro ci sono un’altra stagione di Ride, con l’attore pronto a viaggiare per il paese e il mondo, e lo spin-off incentrato su Daryl e Carol di The Walking Dead, ma questo potrebbe non essere tutto. Intervistato da ComicBook.com in un’intervista esclusiva, Norman Reedus ha risposto riguardo ai rumors sul suo coinvolgimento nel nuovo Ghost Rider e la sua risposta è stata: “Non lo so. Incrociamo le dita. Si è parlato molto negli ultimi due anni. Non ho una risposta per te”.

Non ci sono notizie ufficiali dai Marvel Studios su questa voce sul casting o su un progetto annunciato che è confermato coinvolgerà nessuno dei personaggi di Ghost Rider, allora cosa ne sarà di Norman Reedus, potrebbe davvero essere lui l’erede di Nicola Cage? Ai fan non rimane che attendere il prossimo 21 febbraio quando la stagione finale di The Walking Dead riprenderà la sua corsa su Disney+, ecco il trailer: