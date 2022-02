Sono state annunciate le nuove date di Tananai a Roma e Milano nel 2022. Al via la prevendita dei biglietti per assistere ai due spettacoli.

Il cantante, ultimo al Festival di Sanremo, si fa apprezzare sempre di più dal pubblico al punto che i due live attesi a marzo si spostano a maggio e vengono rimandati in location più ampie per consentire ai fan di acquistare nuovi biglietti.

Tananai dunque non sarà il 28 marzo ai Magazzini Generali ma il 16 maggio al Fabrique di Milano. La data di Roma non si terrà il 24 marzo a Largo Venue ma il 18 maggio all’Atlantico Live.

Sold out anche LP 7” /45 giri di Sesso Occasione e Comincia Tu, rispettivamente l’inedito presentato al Festival e la cover di Raffaella Carrà presentata con Rosa Chemical a Sanremo. L’LP è in edizione imitata autografata e baciata personalmente da Tananai, in vendita in esclusiva su Amazon.

Sesso Occasionale è stato prodotto da Tananai e d.whale, continua a scalare le classifiche di streaming, superando i 2 milioni di stream in pochi giorni e classificandosi tra le dieci canzoni più ascoltate su Spotify Italia.

“Sesso occasionale in realtà non parla del sesso occasionale. È un racconto d’amore d’altri tempi, quasi arcaico: “Troviamoci una casa e non finiamoci più nel sesso occasionale”. È il guardare negli occhi l’altra persona e dichiararsi pronto a lasciare da parte l’involucro da ragazzo dissoluto per mostrare e donare la propria anima antica”, spiega Tananai.

Il video, con la regia di Olmo Parenti, riprende la narrazione lasciata in sospeso dal videoclip del singolo precedente Esagerata.

Le nuove date di Tananai a Roma e Milano

16 MAGGIO MILANO @ FABRIQUE – NUOVA VENUE

(28 MARZO MILANO @MAGAZZINI GENERALI – SOLD OUT)

18 MAGGIO ROMA @ ATLANTICO LIVE – NUOVA VENUE

(24 MARZO ROMA @LARGO VENUE – SOLD OUT)

I biglietti acquistati in precedenza rimangono validi per le nuove date e location. I nuovi biglietti saranno disponibili dalle ore 16.00 di giovedì 10 febbraio presso i rivenditori ufficiali del circuito TicketOne e del circuito TickeetMaster.