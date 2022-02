Ci sono alcune indicazioni chiare che consentono di prevedere gli scenari a breve termine, per quanto concerne quando escono anticipi e posticipi di Serie A. Stiamo parlando della partite in programma a marzo, esattamente come osservato il mese scorso a pochi giorni dal match tra Inter e Milan, con appuntamenti che vanno aggiornati di volta in volta, in base agli impegni di determinate squadre. Cosa dobbiamo aspettarci a stretto giro? La situazione è di facile lettura e dovrebbe sbloccarsi nel corso delle prossime ore.

Cosa sappiamo su quando escono anticipi e posticipi di Serie A di marzo

Allo stato attuale, cosa possiamo dire su quando escono anticipi e posticipi di Serie A di marzo? Questa sera si concluderà il quadro dei quarti di finale di Coppa Italia, con le semifinali di andata in programma ad inizio marzo. Dunque, nelle prossime ore conosceremo le squadre che saranno impegnate nella manifestazione. Tutto questo per dire che a partire dalla tarda serata di giovedì, chi di dovere avrà tutte le informazioni del caso per definire al meglio le prossime giornate del massimo campionato in Italia.

Premesso questo, è possibile rispondere alla domanda su quando escono anticipi e posticipi di Serie A. In teoria, qualche informazione in merito potrebbe arrivarci già nella giornata di domani, in modo da iniziare ad organizzare la vendita dei biglietti per le società che giocheranno in casa tra poco più di due settimane. Non è da escludere che l’ufficialità delle date arrivi solo lunedì, dopo il weekend di campionato. In ogni caso, non dovremmo andare oltre i termini che abbiamo appena riportato.

Ricapitolando, tra venerdì e lunedì avremo una risposta concreta per chi, in queste ore, si chiede quando escono anticipi e posticipi di Serie A. Vi faremo sapere appena si avranno ulteriori notizie in merito.