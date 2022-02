Il trailer de Il Re, il prison drama di Sky con Luca Zingaretti, annuncia il debutto ufficiale della serie fissato per il 18 marzo, in onda sui canali Sky e in streaming su Now. Il format in otto episodi, diretti da Giuseppe Gagliardi (regista della trilogia Sky1992, 1993, 1994 e della serie noir Rai Non Uccidere) è targato Sky Original e prodotto da Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside (società del gruppo Fremantle), in collaborazione con Zocotoco.

Il trailer de Il Re mostra per la prima volta Luca Zingaretti nei panni del controverso direttore di un carcere di frontiera: il volto del commissario Montalbano è qui nella veste inedita di dominus assoluto di una struttura carceraria, il San Michele, su cui esercita un controllo assoluto: le leggi dello Stato non hanno valore in prigione e i concetti di bene e male dipendono unicamente dal giudizio dell’autoritario direttore, Bruno Testori.

Il trailer de Il Re restituisce un primo assaggio di questo dramma carcerario – genere poco affrontato in Italia, mentre all’estero si contano i successi di Prison Break, Orange is the New Black e Vis a Vis – nato da un soggetto di Stefano Bises, Peppe Fiore, Bernardo Pellegrini, Davide Serino, che ne sono anche sceneggiatori. Nel cast, al fianco di Luca Zingaretti nel ruolo del direttore Bruno Testori, figurano tre volti femminili del cinema italiano: Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) nei panni di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico), un pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, e Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), come l’ex moglie del protagonista. Inoltre Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì prima, Un posto sicuro) è Iaccarino, comandante della prigione molto amico di Testori.

@Sky

Ecco il trailer de Il Re e la sinossi diffusa da Sky, che renderà disponibile la serie dal 18 marzo in tutti i paesi in cui il servizio è presente (distributore internazionale è Fremantle).

