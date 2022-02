In nuovo promo di Grey’s Anatomy 18×09, la première invernale della stagione in crossover con la quinta stagione di Station 19, è un crescendo drammatico che lascia presagire un episodio ad alta tensione.

Il promo di Grey’s Anatomy 18×09 misto a quello di Station 19 5×09 parte con l’arrivo di una nuova comandante alla stazione dei pompieri di Seattle, celebrata come una grande novità, ma soprattutto con la missione della squadra che tenta di salvare Owen dal burrone in cui è precipitato. Il finale di metà stagione, infatti, si era concluso con la drammatica ultima scena dell’ottavo episodio, quando Hunt piomba giù dall’autostrada all’interno dell’auto in cui è morto l’autista che lo stava accompagnando a prendere il cuore per suo nipote. Eroicamente ha salvato Teddy e Cormac, lasciando a quest’ultimo il compito di portare a termine una missione: aiutare i veterani malati terminali a porre fine alle loro sofferenze, come lui stesso stava facendo all’insaputa di tutti.

Nel promo di Grey’s Anatomy 18×09 si intravedono inoltre i volti dei medici dell’ospedale disperati alla notizia dell’incidente di Owen, mentre Teddy intuisce che è successo qualcosa tra suo marito e Hayes prima del crollo dell’auto. Il Grey Sloan sembra prepararsi all’ennesima tragedia: è proprio il marito della Bailey, Ben Warren, a trovare un uomo senza vita nel burrone, ma potrebbe riferirsi all’autista morto durante l’episodio precedente.

Il promo di Grey’s Anatomy 18×09 dedica qualche frame anche ad Amelia e Link, ormai in aperto conflitto dopo il bacio tra quest’ultima e kai, mentre Jo sembra sempre più in crisi dopo aver scoperto di provare dei sentimenti per il suo migliore amico.

Ecco il promo di Grey’s Anatomy 18×09 e di Station 19 5×09, in onda su ABC il 24 febbraio e in arrivo in Italia a marzo in esclusiva su Disney+.

