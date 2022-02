Sta circolando e non poco una nuova truffa che fa riferimento ad un presunto concorso Iliad con iPhone, Samsung Galaxy e MacBook Pro in regalo. L’operatore telefonico sbarcato solo dal 2019 in Italia non ha nulla a che vedere con la promessa degli importanti premi, piuttosto si tratta dell’ennesimo tentativo di raggiro ai danni degli italiani. Questa volta, l’operazione fraudolenta si sta manifestando su più fronti, ossia attraverso banner pubblicitari visualizzati durante la navigazione web, ma anche attraverso mail e messaggi SMS e via WhatsApp. Insomma, un tentativo di irretire nuove vittime a tutto tondo e per questo molto pericoloso.

La denuncia del pericolo che molti potrebbero correre in questi giorni e ore arriva anche dai canali social della Polizia Postale. Il messaggio truffaldino che potrebbe far capolino sui telefoni ma anche sui computer degli italiani è quello presente nell’immagine di apertura articolo o eventuali altre declinazioni con contenuto molto simile. La nota fa appunto riferimento ad un finto concorso Iliad con iPhone e dispositivi Samsung in omaggio, ma anche i tanto costosi MacBook Pro. I regali rientrerebbero in un programma di incentivazione per i clienti dell’operatore: niente di più falso tuttavia; il vettore non ha mai messo in campo iniziative del genere in passato e tanto meno lo sta facendo in questo momento.

Come comportarsi dunque nel caso si venga raggiunti dal messaggio del falso concorso Iliad attraverso un qualsiasi canale social o web? Nel caso di visualizzazione del banner durante la navigazione, sarà il caso di chiudere immediatamente la pagina che lo contiene appunto e in ogni caso, non cliccare mai sull’annuncio truffaldino. Allo stesso tempo, nel caso si riceva la nota via SMS o app di messaggistica, sarà il caso di eliminarla subito e non dar seguito a nessuna richiesta di compilazione di form e sondaggi. In caso contrario, si metteranno in pericolo preziosi dati personali come quelli del proprio home banking.

