A 78 anni è morta Donatella Raffai, storico volto del programma Chi L’Ha Visto? nonché prima conduttrice del format. A darne notizia è stato il marito Sergio Maestranzi, che ha reso pubbliche anche le informazioni sui funerali. Secondo le fonti, Donatella Raffai lottava da tempo contro una malattia.

Nel 2000 si era ritirata dalla vita pubblica e aveva scelto di trasferirsi da Roma a Morlupo, per poi spostarsi in Francia. Donatella e Sergio si erano sposati solamente nel 2021 dopo una convivenza lunga 30 anni. I funerali della storica conduttrice si terranno domani, venerdì 11 febbraio, presso la chiesa parrocchiale di via Flaminia Vecchia 732. La bara sarà esposta al pubblico mezz’ora prima della funzione. Queste la parole del marito Maestranzi per ricordare la moglie:

“Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice”.

Donatella Raffai era nata a Fabriano, nelle marche. Le sue prime esperienze professionali arrivarono con l’etichetta RCA, con un impiego come responsabile delle pubbliche relazioni. Nel 1969 si occupò della partecipazione di Nada al Festival di Sanremo, ma lavoro anche insieme a Claudio Baglioni. Dopo alcuni anni di esperienza in radio negli anni ’70, esordì nel piccolo schermo nel 1980 con Telefono Giallo.

Il successo arrivò nel 1989 con Chi L’Ha Visto?, condotto insieme a Paolo Guzzanti che fu poi sostituito da Luigi Di Majo. Dopo una breve pausa dal programma nel 1991, dal 1992 tornò alla conduzione del programma fino al 1994, anno in cui fu sostituita da Giovanna Milella.

Grazie al suo impegno e alla sua professionalità, nel 1990 vinse il Telegatto come Personaggio Televisivo Dell’Anno. Donatella Raffai lascia due figli, gemelli adulti, con rispettivi nipoti. Con la sua morte se ne va uno dei volti più amati della tv-verità e della Rai.