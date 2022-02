Dopo la parentesi sanremese per Doc Nelle tue Mani 2 è arrivato il momento di tornare in onda. Il prime time di Rai1 ospiterà due episodi molto attesi proprio perché si tratta di quelli centrali e, soprattutto, perché riveleranno la verità su un mistero che sta tenendo tutti con il fiato sospeso: la verità sulla morte di Lorenzo.

In molti hanno notato in queste settimane l’incubo che continua ad affollare le notti di Andrea Fanti, ma è davvero possibile che il dottore abbia ucciso il collega in piena pandemia? Di quali errori si continua a parlare? In molti sono convinti che dietro la morte dell’amato dottore possa esserci in realtà la figlia di Andrea e Agnese, la giovane Carolina.

Il suo personaggio è stato preso di mira sui social proprio in relazione alla morte di Lorenzo e anche per via della sua infatuazione per Riccardo che ha rischiato di mettere a rischio il legame di quest’ultimo con Alba, cosa scopriremo ancora sul suo arrivo in corsia? Anche la figlia di Andrea Fanti spesso ha ripetuto le due parole magiche ‘cane blu’, cosa sa lei che noi ancora non sappiamo?

Le anticipazioni del primo episodio di Doc Nelle tue Mani 2 dal titolo “Fare una scelta”, conosceremo il caso di Silvia, ex specializzanda di Andrea, che riguarda da vicino anche Enrico sul quale finalmente scopriremo qualcosa di più. Mentre i test di Caruso hanno l’intento sempre più chiaro di mettere in difficoltà Doc, anche Cecilia inizia a scoprire il segreto della squadra. Intanto Giulia sta sempre più entrando in confidenza con Damiano, questo nuocerà al reparto?

Nel secondo episodio intitolato proprio “Cane blu” si torna ai mesi della prima ondata della pandemia per scoprire finalmente il segreto che Doc e i suoi nascondono su quello che è successo nei mesi dell’emergenza e sarà allora che conosceremo le origini delle crisi di Gabriel, la causa della morte di Lorenzo e anche l’inizio della relazione tra Elisa e Massimo, cos’altro scopriremo?