L’ipercolesterolemia, ovvero il “colesterolo alto” è una delle principali cause di malattie cardiovascolari. L’alimentazione, insieme all’attività fisica e al peso corporeo, incide in modo importante nella concentrazione del colesterolo nel sangue. Per combattere questa patologia si ricorre all’uso di particolari farmaci, le statine, in grado di abbassare la concentrazione di colesterolo cattivo (LDL) nel sangue, ma la corretta abitudine alimentare e la scelta di determinati cibi aiutano a riportare i valori entro i limiti.

Quali sono gli alimenti che riducono il colesterolo cattivo?

1- Avena

Questo cereale contiene molta fibra solubile è un ottimo alleato contro il colesterolo. E’ consigliabile consumarlo in chicchi integrali, ma può essere utilizzato anche in fiocchi, con cui preparare porridge. Due porzioni al giorno sono sufficienti per abbassare l’LDL.

2- Pesce azzurro

L’alta concentrazione di Omega-3 contribuisce a prevenire la formazione di coaguli nel sangue e ad abbassare il livello di colesterolo e trigliceridi. Sono da preferire i pesci di piccola taglia, come sardine, alici, da alternare con altre tipologie quali tonno, salmone, sgombro, ricchi di grassi “buoni”.

3- Legumi

Tra le tante proprietà benefiche, fagioli, ceci, lenticchie, piselli, cicerchie, soia, che sono ricchi di fibre, aiutano ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue.

4- Noci

Grazie a un ottimo rapporto omega-3/omega-6, le noci, ma anche le mandorle, sono ottime per abbassare i valori di LDL. L’importante è non esagerare perché, come tutta la frutta secca, le noci sono alimenti molto calorici.

5- Olio extravergine d’oliva

Grazie ai grassi monoinsaturi è in grado di abbassare i livelli di colesterolo cattivo e aumentare quelli del colesterolo buono (HDL). L’olio EVO dovrebbe essere l’unico utilizzato per il condimento, va consumato preferibilmente a crudo e limitarsi a 3 cucchiai al giorno.

6- Frutta

Uva, mele, fragole, agrumi sono ricchi di pectina, fibra solubile che aiuta ad abbassare il livello di LDL.

7- Tè verde

Oltre ad avere innumerevoli effetti benefici, questa bevanda può abbassare il colesterolo cattivo grazie alle catechine, sostanze antiossidanti che aiutano a prevenire le malattie cardiovascolari.

8- Aglio

Spesso accantonato per il suo cattivo odore, l’aglio ha grandi qualità benefiche. Oltre alla proprietà depurativa grazie alla quale protegge l’organismo da batteri e microbi, l’aglio contribuisce anche a ridurre il colesterolo LDL nel sangue. Il modo migliore per lasciare intatte le sue proprietà sarebbe consumarlo crudo, anche se in questo modo si rischierebbe di pregiudicare la socialità.

9- Limone

Previene la formazione di placche di colesterolo nei vasi sanguigni, grazie alla sua proprietà antiossidante. E’ inoltre in grado di far aumentare il livello di HDL a sfavore dell’LDL.

10- Verdura

Tutte le verdure regolano in modo positivo l’assorbimento dei grassi intestinali. In particolare citiamo carote e melanzane, ricche di pectina e i broccoli, che contengono fitosteroli.