Samsung stabilisce che, per quanto riguarda i nuovi smartphone e tablet, sono previste quattro generazioni della One UI e ben cinque anni di aggiornamenti di sicurezza, oltre a diverse novità per gli smartwatch come i più recenti Samsung Galaxy Watch 4 e Watch 4 Classic e per i dispositivi delle future serie Galaxy Watch. Il produttore sudcoreano ha voluto così estendere il suo impegno nel fornire l’esperienza mobile più aggiornata e sicura possibile per gli utenti, offrendo loro fino a quattro generazioni di aggiornamenti dell’interfaccia utente One e del sistema operativo Android sui dispositivi Galaxy selezionati.

Come ha spiegato TM Roh, presidente e capo della divisione MX Business di Samsung, vi è la massima volontà di allargare ancora di più la possibilità di utilizzare la versione più aggiornata della One UI, sia per quanto riguarda gli smartphone e tablet che per gli smartwatch. L’intento è stato quello di portare ad un livello ulteriore l’impegno dell’azienda nell’innovazione con fino a quattro generazioni di upgrade della One UI Watch e Wear OS Powered by Samsung, così da assicurare ai loro utenti la migliore esperienza mobile il più a lungo possibile.

Non sono previsti solamente quattro generazioni della One UI, ma Samsung fornirà anche fino a cinque anni di aggiornamenti di sicurezza per aiutare a proteggere determinati dispositivi Galaxy. Tali aggiornamenti, se associati alla pluripremiata piattaforma di sicurezza Knox di Samsung, offriranno ai dispositivi della serie Galaxy una protezione end-to-end più completa contro possibili minacce in termini di sicurezza. Infine, i clienti Samsung Galaxy Enterprise Edition riceveranno anche una licenza di un anno per quanto riguarda le Samsung Knox Suite, ossia una suite completa di soluzioni per la mobilità aziendale concepite per tenere telefoni aziendali, tablet e indossabili sotto il controllo del reparto IT, in modo da distribuire e gestire in modo facile i dispositivi. I Galaxy idonei sono: Serie Galaxy S, Serie Galaxy Z, Galaxy A Series e Tablet Galaxy.

Continua a leggere su optimagazine.com