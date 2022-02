Mentre Belen Rodriguez in tv prometteva amore e impegno per la sua nuova avventura come conduttrice de Le Iene dicendosi felice di essere entrata in questa nuova famiglia realizzando il suo sogno, il popolo dei social la travolgeva di insulti e commenti. Dopo quello che è successo con la ‘gamba importante’ di Emma Marrone, finita addirittura al Tg ieri sera, ecco che i famosi leoni da tastiera confermano ancora che non cambieranno mai e che non basta un po’ di polverone mediatico per mettere fine alla loro voglia di offendere più che commentare.

Da ‘mettete i sottotitoli quando parla’ a ‘si è rovinata con il botulino, non l’avevo nemmeno riconosciuta’, il popolo dei social si è sbizzarrito ieri sera durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene scrivendo qualsiasi cosa sui social ai danni della conduttrice. Qualcuno ha calcato la mano commentando il suo essere ‘inferiore’ a conduttrici come Alessia Marcuzzi o Ilary Blasi mentre altri ancora hanno notato un po’ troppi cambiamenti nel suo viso facendo notare che un tempo le sue labbra o il suo volto erano diversi.

La cosa che sconvolge un po’ è che le critiche e il nome di Belen Rodriguez sono subito finiti sui social nonostante in tv e sul web si stesse ancora parlando del caso di body shaming ai danni di Emma Marrone. Questo significa che i leoni da tastiera non smetteranno mai nemmeno quando qualcuno proverà a fare loro una lezione, anzi, sembra che gli utenti ci prendano ancora più gusto magari con la speranza di essere citati e di veder aumentare i loro consensi o dissensi sui social al grido di ‘bene o male, l’importante è che se ne parli..’.

Anche Belen Rodriguez risponderà a tono alle critiche feroci sul suo aspetto fisico o lascerà correre come ha sempre fatto?