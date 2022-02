Se siete alla ricerca di uno smartphone che abbia un buon rapporto qualità/prezzo e con ottime funzionalità a bordo, allora non potete farvi scappare lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G Dual SIM, in super sconto oggi 9 febbraio su Amazon al prezzo di 279,99 euro (invece di 385,00 euro di listino) e nel colore Nero. Uno sconto pari al 27% davvero interessante. Il prodotto, superleggero e dotato di impugnatura comoda, è venduto e spedito dall’e-commerce , la consegna non prevede costi aggiuntivi con Prime e il reso è gratuito. Inoltre, è possibile pagare il dispositivo a rate al check-out tramite il sito web di Cofidis. Andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli tecnici del device di uno dei principali produttori cinesi.

Dello Xiaomi Mi 11 Lite 5G sorprende il display AMOLED touchscreen da 6,55 pollici (con risoluzione di 2400 x 1080 pixel) che conduce questo dispositivo al vertice della categoria. Il 5G consente un trasferimento dati e una navigazione Internet davvero eccellente, passando poi per la connettività Wi-Fi e GPS. Si tratta di un prodotto con pochi concorrenti per quanto riguarda la multimedialità grazie al comparto fotografico che prevede una fotocamera principale da ben 64MP che consente allo smartphone di scattare foto di elevata qualità con una risoluzione di 9216 x 6912 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel, un ultra-grandangolare da 8MP ed un sensore macro da 5MP. La fotocamera anteriore è da 20MP.

Il DotDisplay FHD+ riproduce un contrasto nitido di luci e ombre per immagini più realistiche. Lo spessore di soli 6.8mm rende questo device un prodotto completo e tra i più sottili in circolazione. Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G, oggi in offerta su Amazon al costo di 279,99 euro, è spinto dal processore Qualcomm Snapdragon 780G realizzato con tecnologia di elaborazione a 5 nm ed è dotato del motore AI di sesta generazione.

Continua a leggere su optimagazine.com