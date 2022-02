“Per la cravatta l’essenziale è lo stile. Un bel nodo di cravatta è il primo passo serio nella vita”: l’aforisma di Oscar Wilde sembra accompagnare idealmente l’intera vita della dinastia dei Marinella, cognome che è sinonimo di cravatte, di ‘made in Italy’ d’autore e di eleganza. Centosette anni di attività per un negozio/maison che ha intrecciato le sue vicende aziendali con quelle più ampie e larghe di una città pervasiva e celebre in tutto il mondo come Napoli.

“Una vetrina che guarda il mare” è il titolo del docufilm dedicato alla storia ultrasecolare dei Marinella, che sarà presentato in anteprima nazionale oggi pomeriggio al Cinema Delle Palme di Napoli, prima di approdare su Netflix e sulla Rai.

Una vetrina che guarda il mare

Diretto dall’attore e regista Massimiliano Gallo, con la sceneggiatura dell’ex-direttore del Centro di Produzione TV Rai di Napoli Francesco Pinto, il film vede protagonista Maurizio Marinella, patron della maison che viene intepretato – nelle scene dell’età giovanile – dal figlio Alessandro.

Cento minuti per raccontare quasi 110 anni di eccellenza e di storia aziendale, nata ad opera di Eugenio Marinella, nonno di Maurizio, centro narrativo del docufilm: quella speciale vetrina napoletana – incastonata tra piazza Vittoria e l’inizio della Riviera di Chiaia – racconta cento e più anni di Storia e storie, fa da biglietto da visita di un negozio minuscolo ma che è diventato epicentro dei grandi del pianeta. Le cravatte di Marinella sono state indossate da capi di Stato e Presidenti, dagli italiani Giovanni Leone, Sandro Pertini e Francesco Cossiga, fino agli statunitensi George Bush e Bill Clinton, passando per Aristotele Onassis, Luchino Visconti, Luca Cordero di Montezemolo, Carlo d’Inghilterra e il re Juan Carlos di Spagna fino ad arrivare al Ralph Fiennes di “Skyfall”, pellicola della saga di James Bond.

Maurizio Marinella

Marinella, negli ultimi mesi, ha potenziato la sua piattaforma di e-commerce e la presenza sul mercato internazionale, raddoppiando il negozio di Londra con il sostegno di Simest: “Stiamo producendo una linea di pelletteria che sta dando enormi soddisfazioni, grazie all’acquisizione dell’antichissima Stivaleria Savoia, azienda milanese fondata nel 1870″. Il ‘raddoppio’ di Londra è simbolico – secondo quanto affermato da Maurizio e Alessandro Marinella – perchè, in qualche misura, ‘chiude un cerchio’ aziendale: il negozio partenopeo di Marinella è nato nel 1914, importando articoli dal Regno Unito, come pullover, impermeabili e bastoni da passeggio.

