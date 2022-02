Dopo mesi di attesa ecco che c’è stato l’evento Unpacked di Samsung che ha permesso a tutti di conoscere la nuova famiglia di Samsung Galaxy S22. Non ci sono state grosse novità rispetto alle varie indiscrezioni emerse soprattutto durante le ultime settimane. I modelli presentati da Samsung sono tre: la versione base, quella plus e quella ultra e parliamo rispettivamente del Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Riepiloghiamo la scheda tecnica dei Samsung Galaxy S22: prezzo e uscita in Italia

Dopo le anticipazioni delle ultime ore, dunque, tocca alle notizie ufficiali. Scopriamo più nel dettaglio tutte le caratteristiche emerse da questo evento Samsung riguardanti la nuova famiglia di top di gamma. Il modello base, il Samsung Galaxy S22, si presenta con un display Dynamic AMOLED 2X FullHD+ e 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.300 nits di luminosità massima.

Il processore è un Exynos 2200 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Arriviamo al comparto fotografico, quello che sta a cuore a molti utenti. Questo Samsung Galaxy S22 si presenta con una fotocamera anteriore da 10 megapixel f/2.2. Spazio a tre sensori posteriori: grandangolare principale da 50 MP f/1.8, ultra grandangolare da 12 MP f/2.2, teleobiettivo da 10 MP f/2.4 con ingrandimento combinato Space Zoom fino a 30x. Registrazione video con Super HDR e risoluzione massima 8K.

Certo, ci sono timori sulla batteria, trattandosi di una specifica hardware passata dai 4000 mAh del Samsung Galaxy S21 a 3700 mAh del Samsung Galaxy S22. Gap che dovrebbe essere bilanciato da consumi nettamente inferiori, secondo quanto raccolto in giornata.

Cosa differenzia il Samsung Galaxy S22+

Per quanto riguarda invece il Samsung Galaxy S22+ spazio al display Full HD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici e 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.300 nits di luminosità massima. Il processore è sempre un Exynos 2200 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Il comparto fotografico è identico al modello base, non ci sono differenze.

Per questo Samsung Galaxy S22+ c’è spazio anche per una ricarica rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un’ora, il caricabatterie non è in dotazione. In questo caso, va detto, la batteria da 4500 mAh sembra dare maggiori garanzie. Almeno sulla carta.

Cosa ci propone il Samsung Galaxy S22 Ultra

Veniamo al pezzo forte di questa nuova famiglia di Galaxy S22, ossia il Samsung Galaxy S22 Ultra. Questo flagship sostituirà la famiglia Note, ormai accantonata dall’azienda sudcoreana. Device che si presenta con display Quad HD+ Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici e 120 Hz (adattivi) con HDR10+ per 1.750 nits di luminosità massima, processore Exynos 2200 realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e con un comparto fotografico di altissimo livello.

Spazio ad una fotocamera anteriore da 40 megapixel f/2.2, mentre quella posteriore è composta da un sensore grandangolare principale da 108 MP f/1.8, un ultra grandangolare da 12 MP f/2.2, un primo teleobiettivo da 10 MP f/2.4, un secondo teleobiettivo da 10 MP f/4.9 e ritroviamo anche l’ingrandimento combinato Space Zoom fino a 100x. La modalità video è sempre in Super HDR con risoluzione massima 8K. Infine spazio alla ricarica rapida fino a 45 watt, da 0 a 100% in un’ora con caricabatterie non in dotazione, mentre sarà presente l’S Pen.

I prezzi di questi nuovi device Galaxy S22 non si distolgono da quelli dei modelli precedenti, Samsung ha mantenuto la stessa linea. Si parte dal Samsung Galaxy S22 standard da 8/128 GB a 879 euro, fino ad arrivare alla versione 12/256 GB da 929 Euro. Passando al Samsung Galaxy S22 Plus, abbiamo il modello 8/128 GB da 1079 Euro e quello da 12/256 GB a partire da 1079 Euro. Infine, il Samsung Galaxy S22 Ultra si potrà acquistare da subito nella versione da 8/128 GB a 1279 Euro. Il prodotto 12/256 GB avrà un costo iniziale di 1379 Euro, fino ad arrivare alle varianti da 12/512 GB a 1489 Euro e 12GB/1TB da 1689 Euro. Preordini da oggi, fino al 10 marzo.