Dopo la pausa sanremese The Good Doctor 5 torna su Rai2 con una nuova avventura e un nuovo episodio che metteranno il suo protagonista in discussione. L’appuntamento è fissato con l’episodio numero 5 dal titolo Strategie di gradimento in onda dalle 21.20 circa di oggi, 9 febbraio, e non venerdì come di consueto. Sarà allora che scopriremo che Shaun finirà sotto la lente quando Salen sceglierà di sottoporre ai pazienti un sondaggio di gradimento relativo ai medici.

Il dottore interpretato da Freddie Highmore scoprirà che il suo modo di fare e di porsi con i pazienti non è ben gradito e alcune recensioni su di lui sono davvero feroci tanto da spingerlo ad agire in qualche modo. A quel punto toccherà a Lea prendere provvedimenti cancellando qualche recensione negativa aumentando così il responso positivo, ma davvero questo basterà a migliorare la sua classifica allontanandolo dai gradini più bassi?

Nel frattempo Lim capisce che la sua relazione con Mateo è arrivata al capolinea e tutto per via di Rosa. L’ex di Mateo arriva in ospedale mettendo in crisi la stessa dottoressa che prendendosi cura di lei arriva a capire alcune cose che la spingono a chiudere i ponti con lui. Alla fine dell’episodio Salen chiederà ad Andrews di uscire insieme mentre Shaun, Jordan e Park si occuperanno del signor Song, vittima di un crimine dell’odio e adesso in balia di un tumore che rischia di cambiare per sempre la sua vita, quali saranno le sue decisioni in merito?

The Good Doctor 5 tornerà in onda mercoledì prossimo con un nuovo episodio dal titolo Un cuore in cui Shaun, Asher e Lim curano Brandon, un giovane in fin di vita a causa di un incidente e di alcune ferite gravi che ha riportato. Allo stesso tempo, Park tratta Ollie, un ragazzino che ha bisogno di un trapianto di cuore per sopravvivere, i due casi si legheranno ad un certo punto?