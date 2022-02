The Book of Boba Fett 2 ci sarà? Il finale della prima stagione e la successiva scena dopo i titoli di coda sembrano aver annunciato qualcos’altro.

The Book of Boba Fett è un’emozionante avventura di Star Wars, vede il leggendario cacciatore di taglie Boba Fett e il mercenario Fennec Shand mentre cercano di trovare il loro posto negli inferi della galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo governato da Jabba the Hutt e dai suoi sindacato criminale.

ATTENZIONE: SPOILER!

Nell’ultimo episodio dello spin-off di The Mandalorian, reso disponibile su Disney+ il 9 febbraio, il personaggio di Cad Bane è morto per mano di Boba Fett, che così ha potuto stabilirsi finalmente come signore di Tatooine. La sua fine ha generato reazioni contrastanti suoi social, ma a destare sorpresa è soprattutto il destino di un altro personaggio.

Timothy Olyphant è tornato a interpretare Cobb Vance in questa serie, ma è stato ucciso proprio da Bane. Nella scena post-credits, invece, lo vediamo all’interno di una vasca di Bacta (la stessa dove si trovava Fett) dove verranno curate le sue ferite e potrà tornare in vita.

Questo finale è ambiguo e allude a due possibili opzioni: The Book of Boba Fett 2, oppure uno spin-off sul personaggio di Cobb Vance. Resta da capire se proprio Cobb riapparirà nella seconda stagione della serie, oppure lo vedremo nel prossimo capitolo di The Mandalorian (con Mando che ha ritrovato finalmente il piccolo Grogu, dopo che quest’ultimo ha abbandonato il suo allenamento Jedi di Luke Skywalker).

In attesa di The Mandalorian 3 e di capire se ci sarà The Book of Boba Fett, i fan di Star Wars possono consolarsi con l’attesa serie su Obi-Wan Kenobi. Ambientata dieci anni dopo gli eventi del film La vendetta dei Sith, vedrà Ewan McGregor e Hayden Christensen riprendere rispettivamente i panni del Maestro Jedi Kenobi e di Anakin Skywalker, diventato Darth Vader dopo aver ceduto al Lato Oscuro della Forza.