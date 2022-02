Ritornare all’origine, al nucleo fondativo dei Beatles, alla loro essenza di rock’n’roll band per recuperare lo spirito degli anni vissuti a Liverpool e ad Amburgo tra il 1957 e il 1962: questo era il focus del progetto “Get Back” (“ritorno” agli esordi) del 1969, basato sul desiderio di eseguire nuovamente le canzoni che erano state protagoniste della crescita musicale dei Fab Four negli anni del rock and roll dei pionieri. Un progetto discografico avrebbe dovuto fare da supporto alla nascita di un film diretto da Michael Lindsay-Hogg, incentrato sulle fasi di realizzazione dell’album stesso e trasmesso dalla TV inglese e statunitense: il lungometraggio – anch’esso intitolato “Get Back” – avrebbe riportato i Beatles all’attenzione del grande pubblico.

Originariamente, l’intero film doveva culminare con le riprese di un faraonico live-act che John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr avrebbero tenuto in un luogo da loro scelto: un antico anfiteatro greco, la Roundhouse di Londra, una nave in viaggio nell’oceano, la cattedrale di Liverpool, il deserto del Sahara, il London Palladium o l’anfiteatro romano di Tripoli. Per portare a termine in maniera sbrigativa il progetto-Get Back, i Beatles scelsero, però, di tenere un concerto a sorpresa il 30 gennaio 1969 sul tetto della sede della Apple, nel cuore della strada londinese di Savile Row. Il “concerto sul tetto” (“The Rooftop Concert”) si trasformò nell’ultima occasione in cui i Beatles suonarono insieme in un concerto pubblico: quarantadue minuti in una fredda mattinata d’inverno per chiudere la carriera-live del gruppo più amato dalle folle di mezzo mondo.

The Beatles | Get Back – The Rooftop Concert

L’album e il film-documentario che nacquero da questa esperienza videro la luce oltre quindici mesi più tardi e accompagnarono l’annuncio dello scioglimento ufficiale della band, avvenuto nel 1970: il progetto venne ribattezzato “Let It Be” e dell’originario titolo “Get Back” rimase solo una bella canzone, uscita su 45 giri l’11 aprile 1969 e inserita nuovamente – seppure in una differente versione – nell’album “Let It Be”, pubblicato l’8 maggio 1970 in un cofanetto contenente il libro fotografico “The Beatles Get Back”.

Nell’autunno del 2021, la complessa matassa del progetto “Get Back / Let It Be” ha trovato finalmente la sua forma forse più compiuta in “The Beatles: Get Back”, un documentario televisivo diretto da Peter Jackson, il regista della saga de “Il Signore degli Anelli”, e andato in onda sulla piattaforma digitale Disney+ come miniserie televisiva in tre puntate da tre ore l’una.

Il documentario-monstre racconta la genesi dell’album “Let It Be” e l’organizzazione del leggendario concerto dei Beatles sul tetto della Apple: il lavoro di Jackson racconta quei ventuno giorni trascorsi dai Beatles tra gli studi di Twickenham e di Savile Row, mentre la band è impegnata a comporre canzoni, incidere un album, a progettare un concerto, girare un film/documentario ed esibirsi nel “rooftop concert” londinese. “The Beatles: Get Back” è, come afferma Peter Jackson, “un documentario su un documentario, ma anche un film più duro rispetto a Let It Be”: la pellicola presenta momenti di grande difficoltà della band, come il temporaneo abbandono dei Beatles da parte di George Harrison, non presente nel film originario di Lindsay-Hogg.

The Beatles | Get Back – The Rooftop Concert

Jackson ha dato forma al suo documentario nell’arco di quattro anni, visionando oltre 56 ore di filmati inediti realizzati nel 1969, affidando il restauro delle 150 ore di registrazioni/audio agli Abbey Road Studios e a Giles Martin, figlio del produttore George e supervisore musicale di ogni progetto beatlesiano a partire dal 2006. Ogni frame del materiale/video è, invece, stato restaurato dalla Park Road Post Production di Wellington.

Da oggi e fino al 13 febbraio 2022 sarà possibile rivivere l’intero Rooftop Concert dei Beatles al cinema: arriva finalmente in Italia, esclusivamente nelle sale cinematografiche del circuito Imax, in una versione di 60 minuti, “The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert“, il film/documentario che racconta l’indimenticabile concerto dei Beatles sul tetto della sede della Apple Corps a Savile Row, Londra, tenutosi in quel fraddo 30 gennaio del 1969. “Sono entusiasta che il pubblico possa vivere il concerto sul tetto di The Beatles: Get Back in IMAX, su uno schermo enorme” ha affermato il regista/produttore Peter Jackson, che ha annunciato l’uscita del DVD e del BluRay con l’intero documentario “Get Back” in una versione ‘estesa’ della durata di 12 ore complessive.