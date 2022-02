Il rendimento delle ultime giornate e l’arrivo con rete di Vlahovic hanno galvanizzato la Juventus. Fino a qualche turno orsono il massimo dell’aspirazione per la Juventus ed i suoi tifosi era quella di poter agguantare un posto utile per la prossima Champions League.

La storia della stagione però potrebbe svelare prospettive sorprendenti per la Juventus che comincia a coltivare il clamoroso sogno del miracolo scudetto (leggi di più). Al momento i sogni della Juventus sono fantastici voli pindarici. In casa Juventus non si stilano tabelle di marcia. Allegri invita a giocare, e vincere, partita dopo partita. Ed i conti si faranno alla fine.

In tale prospettiva il prossimo turno di campionato appare quanto mai intrigante. Al Diego Armando Maradona sono di scena la capolista Inter ed il Napoli. In caso di vittoria gli atleti di Spalletti potrebbero superare gli attuali primi della classe che però, giova ricordarlo, hanno ancora in sospeso la gara contro il Bologna. La Juventus è impegnata sull’Atalanta, anche gli orobici hanno una partita in meno.

Per la Juventus di Allegri il primo intento è aumentare il vantaggio rispetto alla truppa di Gasperini nella contesa per il quarto ed ultimo posto utile per la Champions. Ma qualora la Juventus uscisse vittoriosa dalla scontro diretto ed il Napoli riuscisse a battere l’Inter le prospettive scudetto si farebbero davvero radiose. La distanza resterebbe notevole, ma le possibilità di rimonta scudetto per la Juventus aumenterebbero in maniera esponenziale anche perché mancano ancora tantissime partite allo striscione del traguardo.

Come diceva il saggio e compianto Boskov: “vince campionato, squadra che fa più punti!”. La parola al campo dunque ma nel DNA della Juventus la voglia di vincere è enorme. Questa missione impossibile potrebbe diventare un meraviglioso sogno che si realizza per i tifosi della Juventus esaltati dalle prodezze di Vlahovic

