Samsung ha pubblicato i dettagli delle patch di sicurezza di febbraio 2022, così come pure i modelli cui la release è destinata. La Security Maintenance Release (SMR) di questo mese integra ben 46 fix per quanto riguarda il sistema operativo Android, due di livello ‘Critical‘, uno riguardante i dispositivi equipaggiati con i processori di casa Qualcomm. Il resto delle correzioni sono inerenti al livello ‘High‘, 15 di livello ‘Moderate‘ e cinque già inclusi nei precedenti aggiornamenti.

L’altra metà della Security Maintenance Release (SMR) di febbraio 2022 integra altri 19 Samsung Vulnerabilities and Exposures (SVE), di cui quattro dedicati ai solo smartphone Samsung Galaxy con processori Exynos, una decina riguardano i device aggiornati ad Android 12 ed alla One UI 4.0. Un fix, invece, è relativo ad un problema di sicurezza del sistema DeX. Vi consigliamo di consultare questa pagina per tutti i dettagli. La Security Maintenance Release (SMR) di febbraio 2022 verrà rilasciata per i pieghevoli Samsung Galaxy Fold, Fold 5G, Z Fold 2 e Z Fold 2 5G, Z Fold 3 5G, Z Flip (anche 5G), Z Flip 3 5G, per la serie dei Samsung Galaxy S10, S20, S21, Note 10, Note 20, A50, A52 (anche 5G), A52s 5G, XCover4s, Xcover FieldPro, Xcover Pro e Xcover5.

Inutile dirvi che dell’elenco faranno parte anche i Samsung Galaxy S22, che saranno presentati proprio oggi, mercoledì 9 febbraio. Relativamente agli upgrade trimestrali, la patch di sicurezza di febbraio 2022 verrà distribuita anche a bordo dei Samsung Galaxy S9, Note 9, A71, A41 e A40. Potrebbe toccare pure ai Samsung Galaxy M52, M31, M22 e M21, che non ricevono nuove patch di sicurezza già da un po’ di tempo a questa parte. Per quanto concerne i tablet, invece, quelli da poco immessi sul mercato dovrebbero seguire la cadenza di rilascio mensile; dovrebbe comunque toccare anche al Samsung Galaxy Tab S7 FE, che si aggiorna ogni tre mesi.

