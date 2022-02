Regé-Jean Page non farà parte del cast della seconda stagione di Bridgerton, ma ha già un nuovo progetto con Netflix in cantiere: stavolta, però, non sarà davanti alla telecamera, limitandosi a prestare la propria voce senza apparire.

L’ex Duca di Hastings Regé-Jean Page è il narratore di un documentario sulla natura dal titolo Surviving Paradise: A Family Tale, appena annunciato dal servizio streaming. L’attore britannico, che visto rapidamente esplodere la sua fama come Simon Basset, l’affascinante Duca del period drama Bridgerton, presterà la sua voce al documentario diretto da Matt Meech (già regista di Planet Earth II) e Renée Godfrey (Human Planet).

Regé-Jean Page farà strada allo spettatore lungo lo speciale di 78 minuti dedicato al delta dell’Okavango, descritto come “una vasta oasi, isolata dal resto del mondo da un deserto spietato“. La sinossi ufficiale di Surviving Paradise: A Family Tale lo descrive anche come “un rifugio, costruito e mantenuto quotidianamente dai suoi abitanti e che in cambio, soddisfa ogni loro esigenza. Può sembrare che qui regnino grandi felini, ma in realtà il destino di ogni creatura, grande e piccola, è intrecciato“. Il documentario affronta diversi temi legati all’ecosostenibilità e approfondisce in quali modi si può mantenere e conservare un ambiente naturale da fenomeni estremi come siccità, carestie e inondazioni. In particolare, l’accento è posto su quegli indigeni che trasmettono “la formula segreta” alle successive generazioni, “che troveranno più difficile che mai mantenere intatto il loro Eden“.

Il documentario con Regé-Jean Page nel ruolo di voce narrante debutterà su Netflix il prossimo 3 marzo 2022, a poche settimane dall’uscita di Bridgerton 2, che sarà disponibile sulla stessa piattaforma dal 25 marzo. L’attore britannico ha lasciato la serie al termine della prima stagione, l’unica prevista dal suo contratto, per dedicarsi ad altri progetti e non farà apparizioni nemmeno sporadiche nel secondo capitolo del feuilleton di Shonda Rhimes, nonostante le richieste di quest’ultima.

