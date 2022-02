È stato posticipato il tour di Gianna Nannini nei teatri, inizialmente destinato ai palasport e già oggetto di ridimensionamenti nell’ottobre 2021. La rocker senese lo ha comunicato sui social, motivando la scelta “per i problemi che sappiamo” e annunciando, così, il nuovo calendario.

Tutte le date del tour di Gianna Nannini nei teatri si terranno nel 2022, con un primo appuntamento il 1° aprile al Teatro Regio di Parma e un’ultima serata il 26 novembre a Mantova presso il Grana Padano Theatre. Ecco il calendario aggiornato.

1/4 PARMA Teatro Regio

3/4 ROMA Auditorium Parco Della Musica (sono validi i biglietti del 20/11/2021 al Palazzetto dello Sport)

12/4 BERGAMO Teatro Creberg

14/4 PADOVA Gran Teatro Geox (sono validi i biglietti del 23/11/2021 al Pala Verde)

8/5 TORINO Teatro Colosseo (sono validi i biglietti del 28/11/2021 al Pala Alpitour)

9/5 TORINO Teatro Colosseo (sono validi i biglietti del 28/11/2021 al Pala Alpitour)

10/5 BOLOGNA Europauditorium (sono validi i biglietti del 31/3/2022 all’Europauditorium)

13/5 MILANO Teatro degli Arcimboldi (sono validi i biglietti del 27/11/2021 al Mediolanum Forum)

14/5 MILANO Teatro degli Arcimboldi (sono validi i biglietti del 27/11/2021 al Mediolanum Forum)

16/5 NAPOLI Teatro Augusteo (sono validi i biglietti del 14/3/2022 al Teatro Augusteo e del 19/11/2021 al Pala Partenope)

18/5 BARI Teatro Team (sono validi i biglietti del 19/3/2022 al Teatro Team e del 16/11/2021 al Pala Florio)

20/5 CATANIA Teatro Metropolitan (sono validi i biglietti del 17/3/2022 al Teatro Metropolitan e del 13/11/2021 al Pala Catania) 22/11 TRIESTE Teatro Rossetti (sono validi i biglietti del 28/3/2022 al Teatro Rossetti)

25/11 BRESCIA Teatro Dis_Play (sono validi i biglietti del 26/3/2022 al Teatro Dis_Play)

26/11 MANTOVA Grana Padano Theatre (sono validi i biglietti del 25/3/2022 al Grana Padano Theatre)

Chi ha memoria ricorderà che il tour di Gianna Nannini nei teatri sarebbe dovuto partire il 1° marzo 2022 dal Teatro Carlo Felice di Genova. Il concerto non è stato annullato, infatti la cantautrice fa sapere che la nuova data per il capoluogo ligure verrà comunicata entro il 31 maggio. Si consiglia di seguire i social dell’artista per tenersi aggiornati sul concerto di recupero di Genova.

Ancora una volta il persistere della pandemia del Covid-19 e le continue ospedalizzazioni rallentano la ripresa della macchina degli spettacoli dal vivo. Tanti artisti, nel peggiore dei casi, sono stati costretti a posticipare i loro tour al 2023, mentre alcuni eventi sono stati addirittura annullati.

La carriera discografica di Gianna Nannini è ferma al 2019 con l’album La Differenza, ma recentemente la rocker senese ha duettato con Rosa Chemical in Benedetto L’Inferno di Canova. Nel pieno fermento elettorale per il nome del nuovo Presidente della Repubblica, Gianna Nannini aveva postato ironicamente la sua candidatura sui social, soprattutto per spingere all’elezione di un primo Capo dello Stato donna.

Verso la fine del 2021, inoltre, Gianna Nannini ha pubblicato un’inedita versione di Diamante di Zucchero in duetto con Francesco De Gregori. Di seguito il post originale con le nuove date del tour di Gianna Nannini nei teatri.