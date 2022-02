Abbiamo fatto proprio in queste ore un passo che ci avvicina in modo significativo al rilascio dell’aggiornamento iOS 15.4, in riferimento alla beta 2 che risulta in distribuzione per tutti da ieri. Dopo aver condiviso coi nostri lettori alcuni lettori alcune considerazioni generiche sul pacchetto software, come avrete notato con il nostro articolo della scorsa settimana, bisogna fare un altro step. L’ultima release, ovviamente non ancora definitiva, ha il merito di risolvere un problema segnalato da alcuni utenti negli ultimi tempi.

Come cambia l’aggiornamento iOS 15.4 con la seconda beta

Nello specifico, secondo le indicazioni venute a galla questa mattina, pare che la seconda beta di iOS 15.4 risolve un bug ormai noto di iOS 15. Mi riferisco all’anomalia che ha consentito agli iPhone di caricare alcune registrazioni di Siri su Apple anche quando gli utenti avevano precedentemente rinunciato a farlo. Un disservizio che ha creato non poche polemiche, soprattutto nelle community di settore, in quanto tanti utenti hanno imputato alla mela morsicata di non preservare la loro privacy.

La risoluzione del problema è stata confermata ufficialmente da un dipendente di Apple, attraverso una dichiarazione fornita a ZDNet. Sostanzialmente, il colosso di Cupertino in questo frangente ha fatto sapere di aver disattivato l’impostazione per “buona parte degli utenti ‌Siri‌” attraverso il rilascio dell’aggiornamento definitivo di iOS 15.2. Tuttavia, sembra che solo iOS 15.4 sia in grado di risolvere in modo definitivo il problema, aiutandoci ad archiviare una volta per tutte il disservizio di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori novità a proposito dell’aggiornamento iOS 15.4 fino al giorno della sua uscita sul mercato. Al momento, però, abbiamo la certezza che determinate problematiche verranno risolte al momento stesso della sua distribuzione. Che idea vi siete fatti in merito?