Come ben sappiamo, Android TV è una piattaforma per smart TV sviluppata e prodotta da Google che, grazie al sistema operativo Android, consente di sovrapporre un’interfaccia utente interattiva alla classica programmazione televisiva. Nell’ultimo periodo il colosso di Mountain View si sta dedicando parecchio a questo servizio, che si può trovare sempre di più a bordo dei televisori di ultima generazione. L’aumento di notorietà della piattaforma giunge dal recente report State of Streaming di Conviva, riservato all’andamento di mercato nel Q4 dello scorso anno.

Insomma, Android TV sta chiaramente crescendo all’interno del mercato dello streaming, dove gli utenti ne fanno sempre più un uso attivo per guardare i contenuti multimediali che preferiscono. Secondo quanto riportato dal nuovo report di Conviva, la piattaforma TV di Google ha fatto registrare un aumento pari al 42% nel Q4 del 2021 rispetto allo stesso arco di tempo del 2020. Un risultato molto importante che ha rivelato l’azienda statunitense. Nel medesimo periodo sono cresciute LG con il 36% e Samsung con il 27%, mentre Roku ha avuto una crescita pari al 12%.

Tante altre piattaforme TV hanno invece “perso un po’ di colpi”, tra cui: Apple TV al -1%, Amazon Fire TV al -7%, Sony PlayStation al -12% e Microsoft Xbox al -19%. In linea generale, in tutto il mercato mondiale, lo streaming video ha avuto un incremento del 7%, ma non rappresenta un aumento omogeneo, dato che è stato registrato solo l’1% nel Nord America fino ad arrivare al +20% in Europa. In merito al mercato europeo circa le piattaforme streaming più utilizzate nel Q4 dello scorso, troviamo Samsung con il 20%, Android TV con il 13%, Amazon Fire TV con il 12%, LG TV con l’11%, Chromecast con il 10% e, infine, Xbox con l’8%. Insomma, ora come ora Android TV è la principale piattaforma streaming.

