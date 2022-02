Esce il 25 febbraio MieleMedicina di Anastasio, il nuovo album anticipato dal primo singolo, Assurdo. Il disco arriva dopo due anni di silenzio, quando Anastasio pubblicò Atto Zero, e continente 9 brani inediti, di cui fa parte anche il primo singolo estratto.

Del disco, Anastasio ha firmato tutti i testi dei brani, un percorso in nove capitoli che aiuterà i fan a scoprire qualcosa in più sul rapper che raramente parla di sé. Anastasio preferisce infatti raccontassi tra musica e parole e mettere se stesso e il suo mondo interiore in una serie di rime e note che i fan potranno ascoltare nel nuovo disco di prossima pubblicazione.

MieleMedicina di Anastasio arriva alla fine di questo mese e ci porterà direttamente sui palchi del suo tour nei club. Inizialmente in programma per il 2021, il tour è stato spostato al 2022 e adesso Anastasio si appresta agli ultimi preparativi prima di tornare alla dimensione live.

I concerti inizieranno il 6 aprile con una tappa a Bologna. Il tour lo porterà poi a Firenze il 7 aprile e a Milano il 14 aprile. Il 15 sarà a Venaria Reale e il 22 a Padova. Il 23 aprile sarà la volta di Trento e il 28 Anastasio si esibirà in concerto a Napoli. Il 29 sarà a Roma, così come il 30.

I biglietti per le date in programma per il 2021 sono validi per i rispettivi nuovi appuntamenti, secondo il calendario che segue.

Anastasio in tour nel 2022

06 aprile 2022 BOLOGNA – ESTRAGON (recupero del 07 ottobre 2021)

07 aprile 2022 FIRENZE – VIPER (recupero del 08 ottobre 2021)

14 aprile 2022 MILANO – FABRIQUE (recupero del 14 ottobre 2021)

15 aprile 2022 VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA (recupero del 13 ottobre 2021)

22 aprile 2022 PADOVA – HALL (recupero del 17 ottobre 2021)

23 aprile 2022 TRENTO – SAMBAPOLIS (recupero del 16 ottobre 2021)

28 aprile 2022 NAPOLI – DUEL (recupero del 21 ottobre 2021)

29 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 22 ottobre 2021)

30 aprile 2022 ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (recupero del 23 ottobre 2021)