Non è sul mercato da tanto tempo il Samsung Galaxy S21 FE, ma ha già conquistato una buona fetta di utenti. Alcuni utenti ancora non sanno bene se puntarci oppure se andare direttamente sul Samsung Galaxy S21. DxOMark potrebbe fornire indicazioni a riguardo. Gli esperti hanno analizzato a fondo le competenze fotografiche del Samsung Galaxy S21 FE, facendo sapere che sono superiori, anche se di poco, a quelle del modello standard.

Parliamo di appena un punto di differenza, che ci può anche stare considerando che i due telefoni hanno pressoché dei comparti fotografici equivalenti: si palra di un sensore principale da 12MP con apertura f/1.8, un ultra-grandangolare da 12MP con apertura f/2.2 e di un teleobiettivo che sul nuovo device è da 8MP (apertura f/2.0) e sull’S21 è da 64MP. DxOMark ha messo a confronti gli scatti dei due telefoni evidenziando che le performance fotografiche dei Samsung Galaxy S21 FE siano risultate effettivamente superiori a quelle dell’antagonista in alcuni scenari: ovviamente merito dell’ottimizzazione software.

La fotocamera del Samsung Galaxy S21 FE sarebbe capace di garantire una buona esposizione e contrasto, una resa cromatica di un certo livello in interno ed in esterno, un bilanciamento del bianco affidabile, una messa a fuoco durante lo zoom ed un isolamento del soggetto in primo piano comunque apprezzabili in modalità bokeh. Il telefono pecca per quanto concerne la gamma dinamica che implica il ritaglio delle luci alte, una profondità di campo non propriamente eccellente, un rumore in foto e video ripresi in condizioni di scarsa illuminazione, la comparsa di artefatti, il colore che, in alcuni casi, si rivela poco preciso con lo zoom, oltre che ad una certa sottoesposizione dei filmati ad alto contrasto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

