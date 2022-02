Love Victor 3 ci sarà, ma sarà anche l’ultima stagione. L’annuncio è stato dato da Hulu, che ha svelato anche la data d’uscita.

Il capitolo conclusivo della serie teen sarà disponibile mercoledì 15 giugno, con tutti gli otto episodi finali. Come anticipa il logline della terza stagione, in questa ultima stagione vedremo Victor “non solo mentre deve decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere”. Mentre Victor e i suoi amici sono alle prese con i piani del doposcuola, dovranno “affrontare una nuova serie di problemi che devono affrontare per fare le scelte migliori per il loro futuro”.

Nato come sequel del film del 2018 Love, Simon, la serie di Hulu vede Michael Cimino nei panni di Victor Salazar, un adolescente gay che cerca di capire la sua sessualità mentre si adatta alla vita in una nuova città. Nella seconda stagione, Victor ha fatto coming out con la sua famiglia e ha iniziato una vera relazione con il primo fidanzato Benji, ma alla fine si è ritrovato combattuto tra Benji e il nuovo interesse amoroso Rahim (interpretato da Anthony Keyvan). Il finale si è concluso con Victor che sembrava scegliere tra i due, correndo a casa o di Benji o di Rahim e salutando con un sorriso, ma gli spettatori non hanno mai potuto vedere a chi avesse aperto la porta.

Nel cast di Love Victor 3 ritroveremo anche Ana Ortiz (Ugly Betty) nei panni della madre di Victor. Isabel; James Martinez (One Day at a Time) nei panni del padre di Victor, Armando; Isabella Ferreira (Orange Is the New Black) e Mateo Fernandez interpretano i fratelli Salazar, Pilar e Adrian; Anthony Turpel (The Bold and the Beautiful ) nel ruolo del migliore amico di Victor, Felix.

In Italia, Love Victor viene pubblicata dal 23 febbraio 2021 sulla piattaforma Disney+ nella sezione Star Original.

