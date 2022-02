In scena al Teatro Bellini “Chi ha paura di Virginia Woolf?” di Edward Albee, traduzione Monica Capuani, regia di Antonio Latella, con Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini, drammaturgia di Linda Dalisi.

Lo spettacolo cattura gli spettatori in un vorticoso ingranaggio nel quale si è stritolati dal gioco al massacro di due coppie borghesi che intrecciano in modo geometrico le loro storie e il vissuto di ciascuno. La cifra stilistica di Latella appare fin dalle prime battute unita al testo di Edward Albee e alla drammaturgia di Linda Dalisi che sembra scandire con precisione il ritmo della scrittura narrativa e delle pause, ma significative sono anche l’incalzare della voce e delle cadute delle protagoniste, che diventano anche l’asse portante della commedia.

Il ritorno di Latella con questo spettacolo – che non bisogna assolutamente perdere – in programmazione fino al 13 febbraio al Teatro Bellini di Napoli, ci conduce nell’immaginario americano che diviene, per il regista, un esempio, lo specchio nel quale confrontarsi e far saltare i modelli sociali, soprattutto quelli familiari.

Il testo di Edward Albee, provocò al debutto a Brodway un forte shock, tanto che all’epoca nel 1962 gli venne negato il premio Pulitzer, poi vinto successivamente per tre volte. L’opera è stata rappresentata in tutto il mondo, si tratta di un classico del teatro contemporaneo, oltre che essere diventato un film diretto da Mike Nichols e interpretato da Richard Burton e Elisabeth Taylor.

Si tratta della storia di una doppia coppia che, negli anni ’60, scatenò grandi polemiche nel pubblico borghese visto che mette alla berlina le frustrazioni e le ipocrisie del ceto medio con quei protagonisti che continuamente si agitano tra fiumi d’alcool e continue contraddizioni. Nelle storie di questo grande autore della letteratura americana si sono rispecchiate intere generazioni: drammi con personaggi irrequieti, irrisolti che frantumavano il gioco dell’illusione del “sogno americano”.

Dopo i tre lavori teatrali “Un tram che si chiama desiderio”, “Francamente me ne infiscio” e “La Valle dell’Eden”, Latella allestisce un vero capolavoro in virtù della comprovata capacità di smuovere emozioni dentro lo spettatore attraverso l’eccellente interpretazione dei quattro protagonisti e il congegno oleato della macchina teatrale che solo un regista della sua portata sa mettere in piedi. Unita anche a quella superba visionarietà presente in ogni suo lavoro teatrale.

Latella affianca al bravissimo e ineffabile Vinicio Marchioni, nel ruolo di Albee, protagonista proprio dieci anni fa di quel “Tram chiamato desiderio”, la potenza interpretativa di Sonia Bergamasco, nei panni di Martha, e non da meno sono per bravura gli altri due attori della seconda coppia: Ludovico Fededegni e Paola Giannini. Quest’ultima è veramente notevole in quel suo armonico dinoccolamento cascante dei movimenti, quasi a testimoniare l’incapacità di reggere la sua vita e quella relazione. La pièce si apre con l’immagine forte della Bergamasco, cioè di Martha, che suona con tutta la sua energia il pianoforte, un modo per marcare una plateale presenza nella coppia e la natura di donna libera ed esplosiva. E’ la figlia del direttore di un importante college, ha qualche anno più di George, il marito, un insegnante di storia che dovrebbe prendere le redini dell’Università nel rispetto di una eredità parentale. Quando arrivano i due giovani ospiti di questa coppia alle due di notte, il soggiorno che li accoglie diventa il teatro in cui si scatena la lotta tra i due ospiti che diventano spettatori e coprotagonisti allo stesso tempo. Si inscena una complessa tragedia emotiva in cui si combinano elementi distruttivi come il terrore fisico unitamente all’invenzione teatrale. Una escalation di accuse reciproche, di scarpe che volano, di urla e cattiverie che diventano strali reciprocamente lanciati al cuore del loro amore. Si consuma un delirante gioco di seduzione di Martha con il prestante ospite, una pistola che passa di mano in mano che spara a salve che però sembra esplodere veramente da un momento all’altro. Una tensione altissima ma che non sembra esplodere mai completamente, frenata dalle convenzioni sociali o da un copione in realtà già scritto.

Insomma storie di fragilità, di debolezze, di bugie, dalla gravidanza che poi si rileva isterica della giovane donna, fino all’invenzione di George di quel figlio morto in un grottesco incidente. Insomma una giostra infinita di colpi di scena. “Per fare tutto questo ho voluto circondarmi di un cast non ovvio, non scontato – scrive Latella – un cast che possa spiazzare e aggiungere potenza a quella che spesso viene sintetizzata come una notturna storia di sesso ed alcool”.

Ancora tantissimi applausi ai quattro protagonisti: Sonia Bergamasco, Vinicio Marchioni, Ludovico Fededegni, Paola Giannini.

Le scene sono di Annelisa Zaccheria, costumi Graziella Pepe, musiche e suono Franco Visioli, luci Simone De Angelis, assistente al progetto artistico Brunella Giolivo, assistente volontaria alla regia Giulia Odetto. La produzione Teatro Stabile dell’Umbria con il contributo speciale della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, il debutto dello spettacolo nel Teatro Menotti di Spoleto.