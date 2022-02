Jodie Whittaker incinta: l’attrice di Doctor Who aspetta il suo secondo figlio dal marito Christian Contreras. Già madre di una figlia di sei anni, la star britannica ha annunciato la sua gravidanza un po’ a sorpresa, presentandosi col pancione sul red carpet dei BRIT Awards.

La stilista di abiti Carli Pearson ha confermato la bella notizia su Instagram, spiegando di aver ideato un vestito su misura per lei:

La bellissima Jodie Whittaker nel nostro vestito a sacco su misura per i #thebritawards2022 – l’abito è tutto realizzato con materiali riciclati e di fine-vita, ed è stato creato appositamente per la sua gravidanza. Abbiamo già lavorato con Jodie e amiamo l’energia che porta nei nostri pezzi… per questa occasione, volevamo creare qualcosa di strutturato e allo stesso tempo giocoso – e questo è il risultato!

Per Jodie Whittaker incinta, questo è il momento giusto per passare del tempo con la sua famiglia. Infatti l’attrice ha da poco terminato le riprese degli ultimi episodi che la vedranno nei panni del Signore del Tempo. Poi, la star passerà il timone al prossimo Dottore (il toto-nome è già iniziato).

A proposito del suo ultimo giorno di riprese, ecco cosa ha dichiarato:

Ho girato la mia versione di rigenerazione, ed è stato il giorno più emozionante sul set che penso di aver mai avuto. È una sensazione davvero bizzarra, perché è il momento migliore che abbia mai avuto sul lavoro, e ho deciso di lasciarlo, quindi è una cosa davvero strana. Mi chiedono perché l’ho fatto. Io rispondo semplicemente che mi sembrava giusto.

“È stata una giornata meravigliosamente celebrativa, di gioia e lacrime, che ho potuto trascorrere con la mia seconda famiglia sul set. Suppongo che la cosa migliore sia che gli episodi sono ancora in corso. Quindi, finché non si esauriscono, io non devo davvero rendermi conto del fatto che non è la mia parte!”

Doctor Who andrà in onda altri due speciali entro la fine dell’anno su BBC One nel Regno Unito. In Italia, la tredicesima stagione è ancora inedita.