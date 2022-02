Siamo arrivati al grande giorno della presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S22, device destinati a cambiare gli equilibri nel panorama della telefonia. Già, perché quest’anno il produttore coreano dovrà dare un importante segnale all’intero settore e al pubblico, dopo anni un pochino deludenti dal punto di vista delle vendite. Cosa sappiamo a proposito dell’evento in programma oggi 9 febbraio? Il colosso asiatico ci ha già dato tutti gli strumenti per conoscere da subito i dispositivi, con tanto di diretta streaming.

Come seguire in diretta la presentazione dei Samsung Galaxy S22: orario e streaming in Italia

Dunque, dopo le ulteriori anticipazioni fornite nella giornata di ieri, ora tocca concentrarsi su come seguire in diretta la tanto attesa presentazione dei Samsung Galaxy S22. In particolare, cosa dobbiamo appuntare in agenda in termini di orario e streaming? L’evento inizierà ufficialmente alle 16 di oggi, motivo per quale nel giro di poche dovrebbero essere sciolti gli ultimi dubbi per quanto riguarda la scheda tecnica dei tre modelli pronti ad esordire sulla scena.

Sto parlando del Samsung Galaxy S22, ma anche del Galaxy S22 Plus e del Galaxy S22 Ultra. Resta da capire se verranno ufficializzati anche i prezzi di listino di ciascun modello durante la presentazione di oggi. Per l’Italia e per il resto d’Europa, considerando il fatto che l’informazione non sempre viene svelata dai produttori durante gli eventi. Vedremo se ci sarà o meno qualche colpo di scena dell’ultimo minuto

Allo stato attuale, infatti, gli addetti ai lavori non si aspettano particolari sorprese sul fronte delle rispettive schede tecniche, rispetto a quanto trapelato nei giorni scorsi. Per seguire la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S22 in diretta streaming, dunque, non dovrete fare altro che avviare il video qui di seguito, tenendo a mente l’orario che vi ho segnalato poco fa.