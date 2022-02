The Last Kingdom 5 uscirà il 9 marzo 2022: ben 10 nuovi episodi della serie, che Netflix ha annunciato come l’ultimo capitolo del dramma epico, saranno disponibili sulla piattaforma con una storia ambientata diversi anni dopo la fine della quarta stagione.

The Last Kingdom 5, ultima stagione della saga basata sulla serie di romanzi bestseller di Bernard Cornwell Le Storie dei Re Sassoni (titolo originale The Saxon Stories), vedrà Alexander Dreymon riprendere il ruolo di Uhtred, affiancato dagli altri volti del cast principale Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward), Ewan Mitchell (Osferth) e James Northcote (Aldhelm).

La trama di The Last Kingdom 5 prende il via diversi anni dopo gli eventi della scorsa stagione: il re Edward sta ancora portando avanti le sue ambizioni di unire i regni sassoni per realizzare il sogno del suo defunto padre. Sebbene sia stata raggiunta una pace duratura tra danesi e sassoni, quell’armonia è minacciata non solo da una nuova invasione danese, ma anche da una ribellione sassone. A Uhtred è stato affidato il compito di proteggere il figlio illegittimo di Edward, il futuro re d’Inghilterra, Aethelstan. Ma il perfido Lord Aethelhelm complotta per realizzare la sua ambizione che a regnare sia suo nipote Aelfweard, l’altro figlio di Edward.

The Last Kingdom 5 mostrerà Uhtred mentre affronta i suoi più grandi nemici e subisce perdite incommensurabili, mentre prova a per realizzare quello che considera il suo destino. Nel frattempo, Edward si barcamena tra una linea da pacificatore e una da autoritario, mentre combatte per riunire i regni divisi. In un sorprendente scherzo del destino, Uhtred scoprirà che il tentativo di unire l’Inghilterra potrebbe essere legato al suo destino personale.

The Last Kingdom 5 può contare su un ampliamento notevole del cast, come dimostrano le immagini promozionali diffuse da Netflix: la nuova stagione include Ewan Horrocks (nel ruolo di Aelfweard), Harry Gilby (Aethelstan), Patrick Robinson (Padre Benedict), Harry Anton (Bresal), Rod Hallett (Constantin), Ryan Quarmby (Cynlaef), Sonya Cassidy (Eadgifu), Micki Stoltt (Rognvaldr), Phia Saban (Aelfwynn) e Jaakko Ohtonen (Wolland).

























@Netflix

The Last Kingdom 5 è prodotto da Carnival Films (Universal International Studios), ed è distribuito in tutto il mondo da NBCUniversal Global Distribution. Lo scorso aprile il produttore esecutivo e showrunner della serie, Nigel Marchant, ha annunciato la scelta di Netflix di chiudere la serie con la quinta stagione: “Samo entusiasti di dare agli spettatori la possibilità di seguire Uhtred nella fase successiva della sua epica ricerca, dove non tutti sopravvivono“. Il finale di The Last Kingdom sarà disponibile su Netflix con l’intera stagione dal 9 marzo: ecco il trailer.

