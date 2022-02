Lo avremmo voluto vedere al Festival ma era a Los Angeles, alle prese con una nuova adozione canina. Tiziano Ferro ha dato il benvenuto in casa a Gianni, il cane che ha salvato da una morte certa, e oggi esprime sui social il suo supporto ad alcuni degli artisti di Sanremo.

I preferiti di Tiziano Ferro a Sanremo 2022? I suoi amici! In gara c’era l’amico di sempre, Roberto Casalino, autore per Le Vibrazioni. Tiziano Ferro ha anche ricordato la grande amicizia che lo lega ad Elisa, seconda classificata al Festival della Canzone Italiana.

Non poteva che sottolineare la bravura di Massimo Ranieri, uno dei suoi artisti preferiti in assoluto, quello a cui ha legato anche un ricordo familiare del Festival.

Era il 1988 quando Massimo Ranieri cantava Perdere L’Amore a Sanremo. Tiziano Ferro seguiva la kermesse su Rai1 con la sua famiglia, nel salotto di casa. Al termine dell’esibizione di Ranieri, un silenzio ha preceduto un’intuizione di suo padre Sergio, che ha predetto la vittoria di Ranieri al Festival.

“Dopo l’esibizione il salotto di casa mia cade nel silenzio più assoluto e mio padre dice: “Questo vince”. Io da quel giorno penso che voglio essere come lui”, raccontava Tiziano Ferro a Sanremo 2020. Ha duetta con Massimo Ranieri e il duetto è finito in radio per il progetto I Love My Radio.

L’ultimo artista che cita nel suo post di oggi non ha nulla a che fare con la rosa delle sue amicizie. Si tratta de La Rappresentante di Lista che con Ciao Ciao sono entrati nella testa di milioni di italiani e anche in quella di Tiziano Ferro. L’artista di Latina definisce quel pezzo come una vera “ossessione” e chiede ironicamente al duo eccentrico di pagargli lo psicologo per togliersela dalla testa.

Ma non solo questo: nelle sue storie su Instagram, Tiziano lascia intravedere un segreto con Elisa, alla quale dice: “Magari un giorno la racconteremo la “nostra storia” di quella canzone?!?”. Un pensiero anche alla “sorellina” Emma.