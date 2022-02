Gli aggiornamenti sul Festival di San Marino 2022 sono giunti nelle scorse ore insieme all’elenco dei cantanti finalisti, in gara per aggiudicarsi un posto all’Eurovision Song Contest. Non tutti sanno infatti che anche San Marino, in quanto Stato estero a tutti gli effetti, presenta un cantante all’Eurofestival che quest’anno si terrà a Torino.

L’Italia sceglie il suo esponente dal Festival di Sanremo: Mahmood e Blanco sono i nostri prescelti, con la canzone Brividi, che ha già trionfato in Riviera e su Rai1. San Marino sceglierà invece il suo rappresentate dal Contest Una Voce Per San Marino, che prossimamente svelerà il vincitore.

La finale del Festival di San Marino 2022 è attesa in TV per il prossimo 19 febbraio. In quel momento conosceremo il nome di colui o colei che rappresenterà il Paese all’Eurovision Song Conteste 2022 ma i dubbi in merito sembrano essere davvero pochi. Si punta tutto su Achille Lauro, ufficialmente tra i finalisti. Potrebbe quindi vedersela con Blanco e Mahmood, in gara in rappresentanza per l’Italia.

Come seguire il Festival di San Marino 2022

La finale di Una Voce Per San Marino si terrà al Teatro Nuovo di Dogana il 19 febbraio dalle ore 20:30, in diretta su San Marino RTV a partire dalle 21.00.

È possibile partecipare in presenza acquistando i biglietti su vivaticket oppure seguirlo dia casa in streaming, in diretta, sul sito di San Marino RTV per conoscere in tempo reale il nome del rappresentante di San Marino all’Eurofestival e seguire le performance degli artisti coinvolti.

Presenteranno la serata Senhit, artista italo-eritrea che ha rappresentato San Marino all’Eurovision nel 2021, e Jonathan Kashanian.

I cantanti in gara

In sfida per il posto di San Marino all’Eurovision Song Contest ci sono Achille Lauro ma anche Ivana Spagna e Matteo Faustini. In finale anche Francesco Monte e Valerio Scanu, Tony Cicco (con la band romana Deshedus) e Alberto Fortis. La sfida prevede poi Blind e Fabry & Labiuse Feat. i Miodio.